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11 октября • обновлено в 20:43
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"Есть готовый план": в МВД раскрыли новые данные об отводе войск на Донбассе

3.8т Читать материал на украинском

В случае успешного отвода войск на Донбассе, которое сорвали террористы, Украина в полной мере реализует план по защите мирного населения.

Подробности советник министра внутренних дел Арсена Авакова Зорян Шкиряк раскрыл в интервью "5 каналу" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По его словам, сотрудники МВД смогут сдержать наступление вражеской ДРГ к возвращению на позиции бойцов Вооруженных сил в случае провокаций со стороны противника

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"Есть готовый план": в МВД раскрыли новые данные об отводе войск на Донбассе

Пресс-служба Донецкой ОГА

"Первое – пока отвода войск нет и там стоят ВСУ, если такой отвод произойдет, то у нас готов план всех необходимых действий для того, чтобы защитить достойно права и свободы и жизни мирных граждан. Мы усилили свои подразделения в тех зонах, о которых идет речь. На сегодняшний день там находятся лучшие сотрудники Нацполиции, которые имеют опыт работы в АТО", – заверил Шкиряк.

По словам советника Авакова, на Донбассе сейчас находится заместитель руководителя Национальной полиции Вадим Троян.

"Правоохранители четко и оперативно отреагируют на любые внештатные ситуации и будут жестко противостоять вероятным попыткам провокаций со стороны противника в случае их обнаружения. Мы зайдем после разведения в Золотое и мы будем осуществлять круглосуточное патрулирование и охрану. В тех районах, которые будут определены руководством ООС", – добавил он.

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Тема
Война на Донбассе
Персона
Зорян Шкиряк
Место
Украина
Тег
Донбасс
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Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
с той стороны не кипиша ни кто там акции протеста и потасовки не делает за то с украинской стороны не как ни могут решить за то обвиняют другую сторону о срыве ,вы хоть сами себя слышите а ?
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hunt andres
hunt andres
Вот твари. Ссут в глаза без капли стеснения. А не нацики сорвали отвод???
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Это он возил проститутку на единственном ил 76 в непал?
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