"Есть готовый план": в МВД раскрыли новые данные об отводе войск на Донбассе

В случае успешного отвода войск на Донбассе, которое сорвали террористы, Украина в полной мере реализует план по защите мирного населения.

Подробности советник министра внутренних дел Арсена Авакова Зорян Шкиряк раскрыл в интервью "5 каналу" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По его словам, сотрудники МВД смогут сдержать наступление вражеской ДРГ к возвращению на позиции бойцов Вооруженных сил в случае провокаций со стороны противника

Пресс-служба Донецкой ОГА

"Первое – пока отвода войск нет и там стоят ВСУ, если такой отвод произойдет, то у нас готов план всех необходимых действий для того, чтобы защитить достойно права и свободы и жизни мирных граждан. Мы усилили свои подразделения в тех зонах, о которых идет речь. На сегодняшний день там находятся лучшие сотрудники Нацполиции, которые имеют опыт работы в АТО", – заверил Шкиряк.

По словам советника Авакова, на Донбассе сейчас находится заместитель руководителя Национальной полиции Вадим Троян.

"Правоохранители четко и оперативно отреагируют на любые внештатные ситуации и будут жестко противостоять вероятным попыткам провокаций со стороны противника в случае их обнаружения. Мы зайдем после разведения в Золотое и мы будем осуществлять круглосуточное патрулирование и охрану. В тех районах, которые будут определены руководством ООС", – добавил он.

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