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11 сентября • обновлено в 11:29
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"Пытались ковыряться в душе!" Сенцов сделал первое заявление после нашумевшей пресс-конференции

2.3т Читать материал на украинском

Украинский режиссер Олег Сенцов прокомментировал свою первую пресс-конференцию после освобождения из плена Кремля.

На своей странице в Facebook он поблагодарил организаторов и журналистов, которые приняли участие в мероприятии.

"Касаемо уровня вопросов, то сам формат пресс-конференции подразумевает их широту и некую поверхностность, поэтому вопросы были либо стандартные, либо несколько несуразные. Это одна из причин, почему я не люблю интервью: спрашивают о какой-то банальщине или напротив, пытаются ковыряться у тебя в душе как в собственном кармане", — отметил режиссер.

Олег Сенцов

Олег Сенцов

Скриншот видео

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По его словам, каждый журналист спрашивал то, о чем хотел спросить.

"Я готов отдать все что угодно за это их право, как и за право "простого народа" писать обо мне гадости. Ибо свобода для меня дороже всего на свете. Всем добра!" — подытожил Сенцов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 сентября бывший узник Кремля Олег Сенцов дал свою первую пресс-конференцию.

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Персона
Олег Сенцов
Место
Украина
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