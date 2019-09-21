"Пять раз в неделю боярышник?" На КремльТВ оконфузились из-за выпивки

На российском шоу "60 минут" ведущие обсудили заявление Министерства здравоохранения РФ, которое допустило пить алкоголь 5 дней в неделю.
Видео передачи доступно на YouTube. Во время шоу гости вместе с ведущими обсуждали количество алкоголя, которое можно пить ежедневно без вреда для здоровья.
Фрагмент из телепередачи
youtube.com
После передачи ведущая Ольга Скабеева предложила обсудить, допустимо ли быть трезвым всего два дня в неделю.
"По подсчетам Минздрава, пить можно 5 дней в неделю, а два дня - пожить на трезвую голову. И за эти 5 дней женщина может позволить себе в сумме - примерно полторы бутылки вина, а мужчина - бочонок пива. Согласны?", - написала она.
По подсчетам Минздрава, пить можно 5 дней в неделю, а два дня - пожить на трезвую голову. И за эти 5 дней женщина может позволить себе в сумме - примерно полторы бутылки вина, а мужчина - бочонок пива. Согласны? pic.twitter.com/yJjfaZw1cC— Olga Skabeeva (@OSkabeeva) September 20, 2019
Ее высказывания вызвало насмешки пользователей соцсетей.
"Федеральный канал в прайм-тайм вместе с рупором Кремля Ольгой "Бачок" Скабеевой разрывается, пить ли 5 дней в неделю боярышника. Других проблем в стране, где большое количество живет в деревянных сруба, где в другие районы можно проехать 3 месяца в году нет. Роисся вперде!" - написал пользователь Telegram Анатолий Штефан.
Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как гражданам России предложили заменить импортные лекарства боярышником.
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