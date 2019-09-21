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21 сентября • обновлено в 14:08
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"Пять раз в неделю боярышник?" На КремльТВ оконфузились из-за выпивки

1.9т Читать материал на украинском

На российском шоу "60 минут" ведущие обсудили заявление Министерства здравоохранения РФ, которое допустило пить алкоголь 5 дней в неделю.

Видео передачи доступно на YouTube. Во время шоу гости вместе с ведущими обсуждали количество алкоголя, которое можно пить ежедневно без вреда для здоровья.

Фрагмент из телепередачи

Фрагмент из телепередачи

youtube.com

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После передачи ведущая Ольга Скабеева предложила обсудить, допустимо ли быть трезвым всего два дня в неделю.

"По подсчетам Минздрава, пить можно 5 дней в неделю, а два дня - пожить на трезвую голову. И за эти 5 дней женщина может позволить себе в сумме - примерно полторы бутылки вина, а мужчина - бочонок пива. Согласны?", - написала она.

Ее высказывания вызвало насмешки пользователей соцсетей.

"Федеральный канал в прайм-тайм вместе с рупором Кремля Ольгой "Бачок" Скабеевой разрывается, пить ли 5 дней в неделю боярышника. Других проблем в стране, где большое количество живет в деревянных сруба, где в другие районы можно проехать 3 месяца в году нет. Роисся вперде!" - написал пользователь Telegram Анатолий Штефан.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как гражданам России предложили заменить импортные лекарства боярышником.

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Тема
российская пропаганда
Персона
Ольга Скабеева
Место
Россия Москва
Тег
пропаганда
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Миллионы россиян вздохнули с облегчением и сказали -"Дай Бог здоровья чиновникам Минздрава" Пять дней в неделю, вроде, как бы многовато, но, только РАДИ ЗДОРВЬЯ . Ведь Минздрав, плохого не посоветует )))))
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Неподскакивающий Нескакун
Неподскакивающий Нескакун
Какую только куйню не несет НедоЕвропейская пропаганда )))
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Неподскакивающий Нескакун, цель и смысл существования этого "сми" - русофобия, антироссийская пропоганда. Вот и пыхтят в меру своей образованности.
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Неподскакивающий Нескакун
Неподскакивающий Нескакун
Ну а че с них взять - хуторяне... За неполных 6 лет б@ндеровского шабаша, некогда развитая страна с образованным населением превратилась в один большой хутор, населенный узколобыми, скачущими р@гулями. Ну панове - шо наскакали...
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