Один из создателей и бывший крупнейший акционер компании Microsoft

На этот раз в списке чуть больше фантастики – бизнесмен пишет, что его заинтересовали истории, которые позволяют исследовать мир

Что в списке?

An American Marriage, by Tayari Jones ( "Американский брак", Таяри Джонс)

Эту книгу Гейтс прочитал по рекомендации своей дочери. Роман рассказывает историю супружеской афроамериканской пары на юге США, чей брак распадается из-за ужасной несправедливости. "Книга поднимает тяжелую тему, которая заставляет вас задуматься, – пишет Гейтс. – Меня очень затянула трагическая история любви Роя и Селесты ".

These Truths, by Jill Lepore ( "Эти истины", Джилл Лепор)

Книга рассказывает всю историю США на 800 страницах. "Даже если вы много читали об истории Соединенных Штатов, я уверен вы будете узнавать что-то новое из этих истин", – отметил Гейтс.

Growth, by Vaclav Smil ( "Рост", Вацлав Смил)

Когда Гейтс писал, что ждет новых книг Смела так, как некоторые люди ждут следующего фильма "Звездные войны". Новинка не разочаровала его. И, хотя Гейтс не согласен "со всем, что говорит Смил", он считает его одним из лучших мыслителей.

Prepared, by Diane Tavenner ( "Подготовленные", Диана Тавеннер)

Автор создала путеводитель, который поможет родителям подготовить детей к жизни после окончания старшей школы. Тавеннер делится советами не только как поступить в колледж, но и как жить хорошей жизнью.

Why We Sleep, by Matthew Walker ( "Почему мы спим", Мэттью Уокер)

"Уокер убедил меня изменить привычки, связанные со сном, чтобы увеличить свои шансы (быть здоровым)", – сказал Билл Гейтс.

Читайте больше в блоге Билла Гейтса

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!