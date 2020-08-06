Пьяный дебош в поезде Харьков-Ужгород: Геращенко рассказал о наказании для нарушителей

Геращенко рассказал о наказании для нарушителей в поезде Харьков-Ужгород.

Полиция составила админпротоколы на нарушителей общественного порядка, которые устроили пятый дебош в поезде Харьков-Ужгород.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает пресс-служба Национальной полиции Украины. Пассажиры, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нецензурно выражались, мешали другим пассажирам и угрожали проводнику. Одного из нарушителей сняли с поезда в Полтаве, двух других – в Лубнах.

На трех нарушителей составлены административные протоколы по ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях (мелкое хулиганство).

"Поезд – не место для распития спиртных напитков, шума, создания неудобств и проблем для других пассажиров. Нарушители будут нести ответственность за свои действия. Нужно уважать других людей, соблюдать правила проезда. А полиция и "Укрзалізниця" сделают все ради безопасности пассажиров в поездах" , – отметил Геращенко.

Напомним, 5 августа, в поезде Харьков-Ужгород группа пассажиров начала распивать спиртные напитки, нецензурно выражаться и кричать. Начальник поезда вызвал полицию, и одного из наиболее агрессивных нарушителей сняли с транспорта.

Однако его товарищи продолжили устраивать дебош. Поэтому уже одна из пассажирок вызвала полицию – и еще двух нарушителей сняли с поезда в Лубнах.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на субботу, 1 августа, в поезде Мариуполь-Киев человек напал в купе на женщину, которая ехала со своим 7-летним сыном. Он избил ее и попытался изнасиловать. Полиция задержала его, а суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.

Также "Укрзалізниця" уволила всех проводников и начальника поезда Мариуполь-Киев.