Путина с его миссией на Марс высмеяли показательным видео

Видео про будни российской полиции, которое было размещено в сети, вышло в топ твитов.

На видео можно увидеть, как в одной из российской глубинок застрявший в грязи автомобиль полиции пытаются вытащить с помощью коня. Ролик был размещен в аккаунте "Записки сумасшедшего".

"Путин: в 2019 году мы собираемся запустить в сторону Марса миссию", - гласит подпись к ролику.

Путин: в 2019 году мы собираемся запустить в сторону Марса миссию pic.twitter.com/yJBzbAi7Om — Записки сумасшедшего (@Pavel_XII) 18 марта 2018 г.

Данный пост получил 125 ретивтов, 126 отметок "Нравится" и несколько десятков комментариев.

"Этого "отца" за путина привязать к машине и возить по городу (тут и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, - ред.)

"Хоспади, это что за живодеры и долбо* бы?"

"Эммм… Т.е. Россия стоит на том этапе развития когда еще не изобрели нормальную упряж? Привязывать коня за хвост и думать что он что-то вытянет? Серьезно?"

"Почему не показали как ментовская машина,запущенная конем догоняет родстер Маска?"

"Бл*, ну ладно, менты тупые, ну дед то, как можно к хвосту привязать?"

"Живодеры в погонах", - пишут пользователи сети.

Отметим, что Россия в 2019 году планирует запустить миссию на Марс, в рамках нового исследования Луны. Президент РФ Владимир Путин анонсировал беспилотные и пилотируемые пуски в космос. По его словам, это новое продолжение исследования Луны, отличающееся от того, что было в СССР.

Ранее "Обозреватель" сообщал, что Путин выступил с речью перед своими избирателям, в которой сказал, что "Россия обречена!".