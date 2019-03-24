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"Путин, выполни обещание!" В Крыму устроили массовый протест. Фото с места событий

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В аннексированном Севастополе около памятника комсомольцам на митинг собралось не более 200 человек. Они требовали от руководства России выполнить свои обещания.

Акция протеста проходила в рамках так называемого всероссийского митинга КПРФ. Большую часть присутствующих составляли пенсионеры и пожилые люди предпенсионного возраста, пишут "Примечания".

Активисты держали в руках плакаты с требованиями к властям РФ. "Президент, выполни обещания! Где 25 миллионов новых рабочих мест?"– гласили они.

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За происходящим наблюдали полицейские, которые разместились неподалеку от памятника.

"Путин, выполни обещание!" В Крыму устроили массовый протест. Фото с места событий
"Путин, выполни обещание!" В Крыму устроили массовый протест. Фото с места событий
"Путин, выполни обещание!" В Крыму устроили массовый протест. Фото с места событий
"Путин, выполни обещание!" В Крыму устроили массовый протест. Фото с места событий
"Путин, выполни обещание!" В Крыму устроили массовый протест. Фото с места событий
"Путин, выполни обещание!" В Крыму устроили массовый протест. Фото с места событий

Как сообщал OBOZREVATEL, на митинг, посвященный празднованию пятилетия аннексии Крыма, не пустили бывшего народного депутата Украины от ныне запрещенной КПУ.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
УкраинаСевастополь
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Комментарии на сайте не модерированы
Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Так "массовый протест" или три калеки-"не более двухсот человек"?
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Д Алексей
Д Алексей
Евгений Зеленский, вышли не ссыкуны, напомнить хуйлу, что он пиздло
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