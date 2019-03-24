"Путин, выполни обещание!" В Крыму устроили массовый протест. Фото с места событий

В аннексированном Севастополе около памятника комсомольцам на митинг собралось не более 200 человек. Они требовали от руководства России выполнить свои обещания.

Акция протеста проходила в рамках так называемого всероссийского митинга КПРФ. Большую часть присутствующих составляли пенсионеры и пожилые люди предпенсионного возраста, пишут "Примечания".

Активисты держали в руках плакаты с требованиями к властям РФ. "Президент, выполни обещания! Где 25 миллионов новых рабочих мест?"– гласили они.

За происходящим наблюдали полицейские, которые разместились неподалеку от памятника.

Как сообщал OBOZREVATEL, на митинг, посвященный празднованию пятилетия аннексии Крыма, не пустили бывшего народного депутата Украины от ныне запрещенной КПУ.

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