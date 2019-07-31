Путин вернет Крым Украине? Ярый "крымнашист" раскрыл планы Кремля

Россия начала реализацию плана по возврату аннексированного Крыма Украине, который готова поддержать значительная часть жителей полуострова.

Такое мнение в своем блоге для "Эхо Москвы" выразил крымский блогер, который активно поддерживает позицию Кремля, Александр Горный.

"На фоне материковых протестов и возмущений, ситуация в Крыму будет развиваться не лучшим образом. Внешне всё будет и есть залакировано, но внутри запущены серьёзные и глубинные процессы, которые могут рано или поздно преподнести Кремлю очень неприятный сюрприз", – написал он.

Крым Телеканал 24

По его словам, некоторые эксперты и общественники заметили четкую тенденцию – "товарищи в одной из башен Кремля начали реализовывать сценарий возврата Крыма Украине".

"Возможно, это фантастическое предположение и преувеличение, но факт остаётся фактом, что проукраинские настроения растут, особенно среди молодёжи", – добавил он. Горный также рассказал, что большое количество крымчан уже восстановили свои украинские паспорта.

"Кремль, мы теряем Крым и сколько сюда не вкачивай денег, без доверия и желания крымчан быть россиянами и в России – это бесполезная задача", – подытожил он.

Александр Горный Эхо Москвы

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Горный заявил, что пренебрежительное отношения Кремля к аннексированному Крыму свидетельствует о полном провале президента России Владимира Путина на полуострове.

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