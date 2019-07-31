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Путин вернет Крым Украине? Ярый "крымнашист" раскрыл планы Кремля

1.3т Читать материал на украинском

Россия начала реализацию плана по возврату аннексированного Крыма Украине, который готова поддержать значительная часть жителей полуострова.

Такое мнение в своем блоге для "Эхо Москвы" выразил крымский блогер, который активно поддерживает позицию Кремля, Александр Горный.

"На фоне материковых протестов и возмущений, ситуация в Крыму будет развиваться не лучшим образом. Внешне всё будет и есть залакировано, но внутри запущены серьёзные и глубинные процессы, которые могут рано или поздно преподнести Кремлю очень неприятный сюрприз", – написал он.

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Крым

Крым

Телеканал 24

По его словам, некоторые эксперты и общественники заметили четкую тенденцию – "товарищи в одной из башен Кремля начали реализовывать сценарий возврата Крыма Украине".

"Возможно, это фантастическое предположение и преувеличение, но факт остаётся фактом, что проукраинские настроения растут, особенно среди молодёжи", – добавил он. Горный также рассказал, что большое количество крымчан уже восстановили свои украинские паспорта.

"Кремль, мы теряем Крым и сколько сюда не вкачивай денег, без доверия и желания крымчан быть россиянами и в России это бесполезная задача", – подытожил он.

Александр Горный

Александр Горный

Эхо Москвы

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Горный заявил, что пренебрежительное отношения Кремля к аннексированному Крыму свидетельствует о полном провале президента России Владимира Путина на полуострове.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Крым Новости Крыма
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Ященко Олег
Ященко Олег
Хорошо там где нас нет. Крымчане побыли там и поняли, что там хуже и лучше будет если вернутся домой, в Украину.
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