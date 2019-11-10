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10 ноября • обновлено в 08:49
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Только Путин! Жители ОРДЛО поразили отношением к "русскому миру"

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Наибольшим доверием среди жителей оккупированного Россией Донбасса пользуется президент РФ Владимир Путин.

Об этом говорится в исследовании Украинского института будущего и "Зеркала недели. Украина", которое было проведено с 7 по 31 октября 2019 года при помощи компании "Нью Имидж Маркетинг Групп".

Главу России назвали "лидером доверия" 11,2% респондентов, которым предложили самостоятельно вписать имя своего фаворита. На втором месте оказался топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев с результатом в 9,1%.

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Еще 6,7% жителей "Л/ДНР" назвали российскую пропагандистску Ольгу Скабееву, 4,1% – убитого экс-лидера донецких террористов Александра Захарченко, 2,9% – нынешнего главаря "ДНР" Дениса Пушилина.

Попали в список также министр иностранных дел России Сергей Лавров (2,5%) и украинский бизнесмен Ринат Ахметов (2,4%).

Только Путин! Жители ОРДЛО поразили отношением к "русскому миру"

Скриншот

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в указанном рейтинге оказался на 18 месте из 20 с результатом 1,3%.

Всего в опросе приняли участие 1606 жителей ОРДЛО: 800 — в неподконтрольной части Луганской и 806 — Донецкой областей. Погрешность результатов не превышает 3,2%.

Как сообщал OBOZREVATEL, опрос также показал, что большинство жителей псевдореспублик "Л/ДНР" считают, что улучшение их жизни напрямую связано с интеграцией с Россией. При этом восстановить экономику Донбасса должна Украина.

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Темы
Война на Донбассе российская пропаганда
Персоны
Владимир Путин Владимир Соловьев Ольга Скабеева Сергей Лавров Денис Пушилин Александр Захарченко
Место
Украина
Теги
пропаганда Донбасс Новости Донбасса
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Он Алекс
Он Алекс
В ООН будут судить Россию-агрессора. Международный суд ООН объявил, что имеет юрисдикцию рассматривать иск Украины против России.
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Skrypka Igor
Skrypka Igor
Там всегда так было.Вот только килька в томате Ахметову не подняла доверие выше)
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ну что, шеневмерлики, разрыв шаблонов? Вы же наверняка думали, что Донбасс "оккупирован". А украинские каратели его "освобождают".
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Пигин Макс, Глупый,мнение 180 респондентов- это еще не мнение всего Донбасса...
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