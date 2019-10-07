"Путин или Пушилин": в "ДНР" начали искать предателей "русского мира"

"Спецслужбы ДНР" начали искать т.н. предателей "русского мира" и потенциальных перебежчиков на сторону Украины среди местных террористов.

Об этом в блоге на OBOZREVATEL написал донецкий блогер Дмитрий Черкасов. По его словам, наемникам раздают хитрые анкеты-опросники, где кроме общей информации, нужно ответить на вопросы в стиле "с кем бы вы согласились выполнять боевое задание" или "у кого вы попросите совета".

"В связи с большой утечкой информации, террористы с помощью хитрой схемы решили выяснить, кто может быть потенциальным предателем. Им раздали бумаженции с рядом вопросов, типа "с чьим мнением в подразделении вы не согласны", "с кем вы хотите проводить нерабочее время". Сначала эти вопросики подняли на смех, отвечая "Жириновский, Пушилин или Путин", пока первого октября не арестовали жену одного из террористов", – объяснил блогер.

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По его словам, потенциальным предателем оказалась Чуйкова Мария, которая проживала в оккупированной Горловке. Ее засудили за шпионаж в пользу Службы безопасности Украины на 11 лет.

Террористы "ДНР" 24 канал

"Таким образом дээнэровские спецслужбы держат в страхе всех сотрудников "силовых ведомств". Свою риторику изменили даже донецкие телеги, которые раньше дискредитировали жизнь и политику "недогосударства". Кроме этого, есть инфа, что скоро будут жестко прессовать террористов, стоящих в окопах. Есть случаи, что они переходят на сторону Украины", – подытожил блогер.

Как сообщал OBOZREVATEL, донецкие перевозчики, перевозящие людей из оккупированного Донбасса в Украину, взбунтовались и устроили теракт в Макеевке, протестуя против дорогих тарифов на т.н. лицензии и перевозки, которые их обязуют оформлять российские наемники.

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