Переговоры Путина и Медведчука: адвокат пленных моряков сделал заявление

Адвокатам удерживаемых в России военнопленных украинских моряков неизвестно, о чем на встрече договорились председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук, и президент РФ Владимир Путин.
Об этом в комментарии OBOZREVATEL сказал координатор группы защитников военнопленных украинских моряков Николай Полозов, отметив, что в любом случае любые действия, направленные на их освобождение, могут только приветствоваться. Но на каких условиях и о чем договаривался Медведчук с Путиным адвокату неизвестно.
Владимир Путин и Виктор Медведчук
"Если Медведчук в своих интересах, или интересах общественности, или как-то иначе договаривается с Путиным об их освобождении – замечательно, мы посмотрим на результаты этих переговоров", – сказал Полозов.
Он подчеркнул, что решение об освобождении украинских моряков может быть принято только на политическом уровне, и это может сделать только Владимир Путин.
"Мы используем различные инструменты и в таких делах нет заранее определенной схемы, которой можно освободить того или иного заложника Кремля, а здесь 24 военнопленных. Конечно, мы надеемся, что в конечном счете их освободят, и это будет решение Владимира Путина", – отметил адвокат.
Как сообщал OBOZREVATEL:
25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие и захватила три судна.
Все 24 члена их экипажей попали в плен, трое моряков получили ранения.
27 ноября оккупационные власти Крыма начали избирать меру пресечения украинским военнопленным морякам. 15 украинских моряков были арестованы на два месяца.
28 ноября Киевский районный суд Симферополя на два месяца арестовал девять офицеров ВМС.
Все 24 захваченных украинских моряка признали себя военнопленными.
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