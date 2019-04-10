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Переговоры Путина и Медведчука: адвокат пленных моряков сделал заявление

3.6тЧитать материал на украинском

Адвокатам удерживаемых в России военнопленных украинских моряков неизвестно, о чем на встрече договорились председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук, и президент РФ Владимир Путин.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сказал координатор группы защитников военнопленных украинских моряков Николай Полозов, отметив, что в любом случае любые действия, направленные на их освобождение, могут только приветствоваться. Но на каких условиях и о чем договаривался Медведчук с Путиным адвокату неизвестно.

Владимир Путин и Виктор Медведчук

Владимир Путин и Виктор Медведчук

"Если Медведчук в своих интересах, или интересах общественности, или как-то иначе договаривается с Путиным об их освобождении – замечательно, мы посмотрим на результаты этих переговоров", – сказал Полозов.

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Он подчеркнул, что решение об освобождении украинских моряков может быть принято только на политическом уровне, и это может сделать только Владимир Путин.

"Мы используем различные инструменты и в таких делах нет заранее определенной схемы, которой можно освободить того или иного заложника Кремля, а здесь 24 военнопленных. Конечно, мы надеемся, что в конечном счете их освободят, и это будет решение Владимира Путина", – отметил адвокат.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Эксклюзив
Место
Россия
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Конечно освободят! Вот от сидят ,что им суд от мерит ,и их освободят!
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Война до полной победы! Донбасс без Крыма нам не нужен! Крым и Донбасс Украина! Ждем капитуляции Росии и репараций и контрибуций на 1 триллион доларов! Ждем деокупации Крыма Донбасса Приднестровья Осетии Абхазии Карелии Курильских островов Кенигсберга(все эти окупированные территории долны быть освобождены от росийской чумы!
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Макарский Александр
Макарский Александр
В Укрорейхе могут за зраду посадить,як героя украинского народа Надию Савченко. Так шо прежде чем откидывается,треба крепко подумать
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