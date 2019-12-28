"Путь лжи и обмана!" ПЦУ жестко обратилась к Филарету

Православная церковь Украины обвинила почетного патриарха Филарета в том, что он "продолжает нарушать каноны и церковных статут".

Причиной инцидента стало то, что Филарет провел 27 декабря архиерейский собор УПЦ КП, на котором избрали трех новых епископов. Но, как сказано в сообщении пресс-службы ПЦУ, он "не имеет никаких канонических и уставных прав на созыв и проведение церковных собраний, на избрание и рукоположение архиереев".

"Поэтому каждый человек, объявленный "епископом" в незаконным способ со стороны почетного патриарха Филарета и "назначенный", в частности, на кафедру, где уже есть законный архиерей – не епископ.

Призываем почетного патриарха Филарета и его нынешнее окружение остановиться, одуматься, повернуть с избранного ими пути лжи и обмана на путь истины, прекратить попытки с участием российских и пророссийских деятелей разрушения Поместной церкви на радость врагам Украины", – сказано в обращении ПЦУ.

Филарет и Епифаний

Как писал OBOZREVATEL:

Синод ПЦУ 5 декабря, дал главе ликвидированной УПЦ КП Филарету разрешение на пожизненное проживание и "использование для своей деятельности" комплекса зданий в Киеве на Пушкинской.

Патриарх после этого резко ответил Митрополиту Епифанию. Церковник с сарказмом поблагодарил ПЦУ за то, что его не выбросили на улицу.

Епифаний ранее рассказал, что почетный Патриарх Филарет во время выборов Предстоятеля озвучил свое желание возглавить Православную церковь Украины, но потом отказался.

Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) опровергла свою юридическую ликвидацию, о которой заявил глава ПЦУ митрополит Епифаний.

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