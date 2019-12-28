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29 декабря • обновлено в 00:00
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"Путь лжи и обмана!" ПЦУ жестко обратилась к Филарету

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Православная церковь Украины обвинила почетного патриарха Филарета в том, что он "продолжает нарушать каноны и церковных статут".

Причиной инцидента стало то, что Филарет провел 27 декабря архиерейский собор УПЦ КП, на котором избрали трех новых епископов. Но, как сказано в сообщении пресс-службы ПЦУ, он "не имеет никаких канонических и уставных прав на созыв и проведение церковных собраний, на избрание и рукоположение архиереев".

"Поэтому каждый человек, объявленный "епископом" в незаконным способ со стороны почетного патриарха Филарета и "назначенный", в частности, на кафедру, где уже есть законный архиерей – не епископ.

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Призываем почетного патриарха Филарета и его нынешнее окружение остановиться, одуматься, повернуть с избранного ими пути лжи и обмана на путь истины, прекратить попытки с участием российских и пророссийских деятелей разрушения Поместной церкви на радость врагам Украины", – сказано в обращении ПЦУ.

Филарет и Епифаний

Филарет и Епифаний

Как писал OBOZREVATEL:

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Автор
Кирилл Лютый
Персоны
Митрополит Епифаний Патриарх Филарет
Место
Украина
Теги
Православная церковь Украины УПЦ КП
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
Выпердыши е.баные, сектанты
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