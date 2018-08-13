"Пусть поет на пляже": в Совфеде по-хамски ответили на слова Вайкуле о Крыме

Одиозный российский сенатор Алексей Пушков отметил, что в Евросоюзе нет запрета на посещение аннексированного Крыма, как об этом заявила известная латвийская певица Лайма Вайкуле.

"Насчет "запрета" гражданам ЕС посещать Крым: никакого запрета не существует. Депутаты из Франции, Италии, Германии, других стран ЕС, журналисты, политики, в т.ч. Берлускони и нынешний вице-премьер Италии Сальвини, посещали — и не раз. А певице запрещено?! Выдумка и ахинея полная", — написал он в своем Twitter.

Пушков также призвал Вайкуле не ездить на гастроли в Россию, а "петь в кафе на полупустых пляжах Юрмалы" для жителей ЕС, которых там нет. По его словам, так певица сможет избежать встречи с зомбированными "людьми-зверями".

Как сообщал OBOZREVATEL, латвийская певица Лайма Вайкуле во время своего пребывания в Одессе заявила, что, несмотря на большие гонорары, не намерена посещать аннексированный Россией Крым. Артистка также добавила, что не питает теплых чувств к СССР.

На ее слова бурно отреагировали коллеги по сцене. Многие, к примеру знаменитый композитор Раймонд Паулс, поддержали высказывания Лаймы относительно поездок в оккупированный Крым.

Она заявила, что не ожидала такого резонанса от ее заявлений по Крыму.