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"Пусть поет на пляже": в Совфеде по-хамски ответили на слова Вайкуле о Крыме

5.4тЧитать новость на украинском

Одиозный российский сенатор Алексей Пушков отметил, что в Евросоюзе нет запрета на посещение аннексированного Крыма, как об этом заявила известная латвийская певица Лайма Вайкуле.

"Насчет "запрета" гражданам ЕС посещать Крым: никакого запрета не существует. Депутаты из Франции, Италии, Германии, других стран ЕС, журналисты, политики, в т.ч. Берлускони и нынешний вице-премьер Италии Сальвини, посещали — и не раз. А певице запрещено?! Выдумка и ахинея полная", — написал он в своем Twitter.

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Пушков также призвал Вайкуле не ездить на гастроли в Россию, а "петь в кафе на полупустых пляжах Юрмалы" для жителей ЕС, которых там нет. По его словам, так певица сможет избежать встречи с зомбированными "людьми-зверями".

Как сообщал OBOZREVATEL, латвийская певица Лайма Вайкуле во время своего пребывания в Одессе заявила, что, несмотря на большие гонорары, не намерена посещать аннексированный Россией Крым. Артистка также добавила, что не питает теплых чувств к СССР.

На ее слова бурно отреагировали коллеги по сцене. Многие, к примеру знаменитый композитор Раймонд Паулс, поддержали высказывания Лаймы относительно поездок в оккупированный Крым.

Она заявила, что не ожидала такого резонанса от ее заявлений по Крыму.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Персоны
Лайма ВайкулеАлексей Пушков
Место
Россия
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Валевич Борис
Валевич Борис
Пусть Пушку свои же скоморохи на ложках играют и пляшут .......тьфу срань русская
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