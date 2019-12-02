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2 декабря • обновлено в 22:08
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"Пусть научатся работать!" Зверобой отказалась проходить допрос в ГБР

4.7т
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Волонтер и участница АТО Маруся Зверобой отказалась заходить в кабинет следователя Государственного бюро расследований.

Об этом она рассказала под зданием ГБР, куда ее вызвали на допрос, передает LB.ua.

"Я поздоровалась в коридоре, но пока они не сделают все законно, не напишут вызов так, как они по закону должны указать информацию, я в тот кабинет не зайду. Пусть научатся работать в этой структуре", – заявила волонтер.

Зверобой также рассказала, что ее следователь – "хороший парень", но его начальник "действует по беспределу".

Зверобой отказалась проходить допрос в ГБР

Зверобой отказалась проходить допрос в ГБР

LB.ua

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"Мне оставили непонятный для меня вызов, когда обыскивали. Там не указан мой статус, то есть я не являюсь подозреваемой, свидетелем или субъектом какого-то уголовного производства. Какого – тоже непонятно. Непонятно, на какое следственное действие меня вызывают – допрос, вручение подозрения, что это? Это грубое нарушение закона", – объяснила она.

Зверобой дополнила, что пока вызов на допрос не напишут официально, в ГБР она не придет. Волонтер добавила, что оформила обращение в канцелярии с требованием прописать ее статус и назвать производство, в рамках которого ее вызывали.

Зверобой также сообщила, что ей не вернули игрушку ее дочери – пистолетик, который изъяли во время обыска. Активисты, которые пришли поддержать Зверобой под ГБР, принесли с собой игрушечное "оружие".

Зверобой отказалась проходить допрос в ГБР

Зверобой отказалась проходить допрос в ГБР

LB.ua

Зверобой отказалась проходить допрос в ГБР

Зверобой отказалась проходить допрос в ГБР

LB.ua

Ранее стало известно, что под ГБР, где ожидали прибытия на допрос Зверобой, согнали военную технику.

Как писал OBOZREVATEL, 28 ноября, детективы Государственного бюро расследований пришли с обыском к Зверобой. Волонтер не хотела открывать двери, сообщая, что вызвала адвоката. На что правоохранители угрожали выломать двери. После этого Зверобой впустила детективов, которые предъявили постановление суда и свои служебные удостоверения.

Позже Зверобой жестко отреагировала на обыски, которые у нее провело ГБР, и грозно обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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Автор
Глеб Иванов
Персона
Маруся Зверобой
Тег
Государственное Бюро Расследований
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
да уж,эту маньку ,да в руки чувачков типа европейских латышских стрелков,или сидельцев,лет пять мынжи не видевших.
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Заду Наем Запорожець
Заду Наем Запорожець
буде тобі, лярво, і протокол, і отпечаткі пальцев. Зверобій на забій!
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1
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Лукьянов Сергей
Лукьянов Сергей
Про закон и конституцию надо было думать когда власть свергали . а теперь закон тайга и медведь прокурор.
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3
2
Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
Ершов Василий, це про твою парашу, чубатий.
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0
1
Ершов Василий
Ершов Василий
Лукьянов Сергей, це ти про свою парашу, клишоногий?
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