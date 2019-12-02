"Пусть научатся работать!" Зверобой отказалась проходить допрос в ГБР

Волонтер и участница АТО Маруся Зверобой отказалась заходить в кабинет следователя Государственного бюро расследований.

Об этом она рассказала под зданием ГБР, куда ее вызвали на допрос, передает LB.ua.

"Я поздоровалась в коридоре, но пока они не сделают все законно, не напишут вызов так, как они по закону должны указать информацию, я в тот кабинет не зайду. Пусть научатся работать в этой структуре", – заявила волонтер.

Зверобой также рассказала, что ее следователь – "хороший парень", но его начальник "действует по беспределу".

Зверобой отказалась проходить допрос в ГБР LB.ua

"Мне оставили непонятный для меня вызов, когда обыскивали. Там не указан мой статус, то есть я не являюсь подозреваемой, свидетелем или субъектом какого-то уголовного производства. Какого – тоже непонятно. Непонятно, на какое следственное действие меня вызывают – допрос, вручение подозрения, что это? Это грубое нарушение закона", – объяснила она.

Зверобой дополнила, что пока вызов на допрос не напишут официально, в ГБР она не придет. Волонтер добавила, что оформила обращение в канцелярии с требованием прописать ее статус и назвать производство, в рамках которого ее вызывали.

Зверобой также сообщила, что ей не вернули игрушку ее дочери – пистолетик, который изъяли во время обыска. Активисты, которые пришли поддержать Зверобой под ГБР, принесли с собой игрушечное "оружие".

Зверобой отказалась проходить допрос в ГБР LB.ua

Зверобой отказалась проходить допрос в ГБР LB.ua

Ранее стало известно, что под ГБР, где ожидали прибытия на допрос Зверобой, согнали военную технику.

Как писал OBOZREVATEL, 28 ноября, детективы Государственного бюро расследований пришли с обыском к Зверобой. Волонтер не хотела открывать двери, сообщая, что вызвала адвоката. На что правоохранители угрожали выломать двери. После этого Зверобой впустила детективов, которые предъявили постановление суда и свои служебные удостоверения.

Позже Зверобой жестко отреагировала на обыски, которые у нее провело ГБР, и грозно обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся