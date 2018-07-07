"Пускай говорят по-русски": Познер объяснил ненависть к СССР

Ненависть жителей Латвии к СССР объясняется тем, что их государство было "отдано" Советскому Союзу в результате тайного протокола, подписанного Молотовым-Рибентропом в 1939 году.

Об этом в эфире "Эхо Москвы" заявил российский журналист Владимир Познер, рассказав, что ранее ему приходилось жить в Латвии и общаться с местными жителями, которые негативно относятся к россиянам.

"Я много общался с этими людьми и прекрасно понимал, что им совершенно не хочется быть частью Советского Союза. А русские, которые там были, ведь не учили латышский и не считали нужным это делать: "Пускай они говорят по-русски!" И постепенно накопились антирусские настроения в Латвии", - рассказал Познер.

"Другое дело, что есть люди, которые этим играют и пользуются этим. Но само это настроение возникло не на пустом месте. Не только в Латвии, но и в Литве есть люди, которые пользуются этим, играют на этом в своих политических целях, но все-таки корни этого в том, что происходило тогда, в августе 1939 года", - отметил он.

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