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"ПЦУ не будет!" Филарет предрек Украине патриархат

3.9т Читать материал на украинском

Почетный патриарх Филарет заявил, что в Украине будет установлен патриархат.

При этом он не назвал временных рамок, ссылаясь на волю Бога, передает "Сегодня".

"Я знаю одно — Киевский патриархат был, есть и будет. Это — будущее украинской церкви. И в будущем это будет одна церковь. Не будет ни Московского патриархата, ни Киевского, ни ПЦУ. Будущее — это единая украинская православная церковь", — отметил он.

Отвечая на вопрос, через сколько лет это может случиться, патриарх уточнил: "Это зависит от Бога. Церковью управляет Христос. Это его церковь. И он сказал: "Я с вами до конца века". Если Господь сказал так, значит, он управляет и своей церковью, и нами".

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"Вспомним историю Киевского патриархата. В 1992 году она была маленькой, как горчичное зерно. А стала самой большой церковью Украины. И выросла, как вырастает из горчичного зерна дерево. В будущем в Украине будет одна православная церковь в статусе патриархата", — заключил он.

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Тема
Православная церковь Украины
Персона
Патриарх Филарет
Место
Украина
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Мир Миру
Мир Миру
Достатньо молитов від Філарета, щоб у майбутньому в Україні була одна православна церква в статусі патріархату. А зараз Вселенський патріарх відтворив історичну, законну Київську митрополію (ПЦУ), яка ВЖЕ по праву зайняла своє місце в Диптиху Константинопольської (першої) православної церкви. Дякувати Богу.
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Мир Миру, Ты дуpа в цеpкви ни pазу не былаНе знаешь как пpавильно кpестится.На х у й тебе Бог???Тебе к Туpчинову в секту самое место.У Бога нет национальностей.У него нет нции по над усе.И "Отче наш"отличается от "Щенвмеpла".Когда поймешь pазницу-добpо пожаловать в хpам Божий.
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Бес в него вселился.
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
задолбал уже всех этот хрен
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