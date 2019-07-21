"ПЦУ не будет!" Филарет предрек Украине патриархат

Почетный патриарх Филарет заявил, что в Украине будет установлен патриархат.

При этом он не назвал временных рамок, ссылаясь на волю Бога, передает "Сегодня".

"Я знаю одно — Киевский патриархат был, есть и будет. Это — будущее украинской церкви. И в будущем это будет одна церковь. Не будет ни Московского патриархата, ни Киевского, ни ПЦУ. Будущее — это единая украинская православная церковь", — отметил он.

Отвечая на вопрос, через сколько лет это может случиться, патриарх уточнил: "Это зависит от Бога. Церковью управляет Христос. Это его церковь. И он сказал: "Я с вами до конца века". Если Господь сказал так, значит, он управляет и своей церковью, и нами".

"Вспомним историю Киевского патриархата. В 1992 году она была маленькой, как горчичное зерно. А стала самой большой церковью Украины. И выросла, как вырастает из горчичного зерна дерево. В будущем в Украине будет одна православная церковь в статусе патриархата", — заключил он.

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