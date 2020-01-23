"Провокаторы, шантажисты!" В Крыму запаниковали из-за "силового прорыва" на полуостров

Подконтрольный России глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов призвал руководство Украины задуматься о последствиях провокаций лидеров Меджлиса крымско-татарского народа, которые предупредили о возможном "силовом прорыве" на полуостров.

За это он назвал крымчан "экстремистами" и "провокаторами". Соответствующим выпадом глава оккупационной администрации отличился в своем посте в соцсети, сообщает "Крымнформ".

"О"походе" на Крым, который анонсирован лидерами запрещенной в России "экстремистской группировки" Меджлис. Это профессиональные провокаторы , которые привыкли использовать людей в качестве расходного материала для достижения своих целей. Посмотрим, чем закончится вся эта информационная шумиха", – высказался Аксенов.

Сергей Аксенов отреагировал на предупреждение лидеров Меджлиса

Помимо этого, он заявил, что в случаи осуществлениия "марша на Крым" лидерами Меджлиса, так называемые власти и правоохранительные органы аннексированного полуострова будут вынуждены принять соответствующие меры.

"Если дело действительно дойдет до попыток незаконного пересечения границы, вторжения на российскую территорию, то такие действия, безусловно, будут пресекаться жестко и в соответствии с законом. Украинской власти стоит задуматься о последствиях провокации, которую рекламируют ее подопечные. В российском Крыму хватит сил образумить любого шантажиста", – огрызнулся Аксенов.

Заявление Аксенова Скриншот

Отметим, что на заявление крымских татар также бурно отреагировал глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпреде Крыма Александр Молохов, передают "РИА Новости".

"Объявленный марш представителей Меджлиса крымско-татарского народа" на Крым продиктован желанием понравиться своим заокеанским покровителям", – высказался он.

Как сообщал OBOZREVATEL, крымские татары 2 мая запланировали массово пересечь административную границу с оккупированным Крымом через пункт пропуска "Чонгар". По словам председателя Меджлиса крымско-татарского народа Рефата Чубарова, крымчане не исключают силовой вариант прорыва на полуостров.

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