Метеорологи дали апокалиптический прогноз для Украины. Что нас ждет летом-2020

При этом уменьшаются шансы, что люди будут страдать от экстремальной и длительной жары под 40 градусов

Мировые климатологи еще месяц назад прогнозировали, что вслед за пандемией коронавируса мир накроют засухи, ураганы и аномально жаркое лето. И хотя сокращение производства из-за введенного карантина уменьшило выброс углекислого газа на 17%, его концентрация в атмосфере продолжает расти. К тому же усилия мира сейчас брошены на преодоление последствий эпидемии, что только усиливает природные катаклизмы.

Как Covid-19 повлиял на погоду и чего ждать Украине – читайте в материале OBOZREVATEL.

Мир должен был накрыть погодный апокалипсис

Синоптики прогнозировали, что Землю накроют пожары, потопы, засухи, неурожаи, нашествия саранчи. Эксперты ООН даже не исключали, что такие природные катаклизмы спровоцируют массовый голод, который угрожает не только бедным африканским странам, но Европе и США.

Например, эксперты приводили данные, что в некоторых швейцарских кантонах дождя не было более 40 дней, последний раз такое случалось в конце девяностых годов, уровень водохранилищ Украины и Румынии упал до критических отметок, половина сельскохозяйственных земель Франции высохла. Так же сухо и в Германии.

Лето-2020 должно было стать засушливым, до 43-45 градусов жары. При этом Covid-19 только усилил такие прогнозы, потому что большинство мировых стран занимается преодолением последствий вируса, а не погодных катаклизмов.

Экстремально засушливое лето отменяется?

Лето-2020 будет сопровождаться сильными ливнями, градом и шквалами, при этом уменьшаются шансы, что люди будут страдать от экстремальной и длительной жары под 40 градусов, сказала в комментарии OBOZREVATEL украинский метеоролог Вера Балабух.

Мол, все будет зависеть от температуры океана, которая в последнее время существенно снизилась, в районе Гольфстрима. Это течение играет чрезвычайно большую роль в циркуляции атмосферы, особенно для стран Европы и Америки. Атлантика, по сути, является кухней погоды.

Вирус в мире

"Тенденция потепления в мире продолжается, лето может быть теплым и достаточно сухим. Но недавнее снижение температуры в районе Гольфстрима привело к мощным веяниям холодного воздуха, из-за чего снизилась температура поверхности океана. Аномалии достаточно велики, особенно в районе Мексиканского залива и на севере Атлантики. Из-за этого в Украине сейчас холодная погода, а в западной Европе и Скандинавии, наоборот, аномально тепло для этого времени года", – отметила Балабух.

По ее словам, из-за того что над Атлантикой продолжает сохраняться низкая температура, особенно в районе Гольфстрима, Украина уже длительное время находится в котловине холода. Такая тенденция значительно откорректирует летнюю погоду и у нас, и в Европе.

"Шансы на длительную и экстремальную жару уменьшаются. Зато могут быть сильные ливни, град, шквал. Летняя погода зависит от циркуляции атмосферы на планете. Атлантика прогрета на 2 километра, и приостановка мирового производства из-за пандемии ничего не изменила. Процесс запущен уже давно, лет 5-10 назад. Поэтому людей в будущем ждут засухи и аномально высокие температуры. Но еще это лето, скорее всего, не попадет под эту тенденцию", – подытожила синоптик.

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