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Противогаз и яды: отравление Скрипаля показали в карикатуре

2.2тЧитать новость на украинском

Опубликована карикатура на скандал вокруг отравления нервно-паралитическим веществом шпиона-перебежчика из Российской Федерации Сергея Скрипаля в британском городе Солсбери 4 марта.

Рисунок опубликован в микроблоге kE? в Twitter. На нем изображен солдат из Королевской гвардии Великобритании в униформе и противогазе. Вокруг него также нарисованы ядовитые испарения.

"Лондон. Всё спокойно", - говорится в подписи к карикатуре.

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@kequestion

Автор рисунка художник Андрей Петренко.

Как сообщал "Обозреватель", 12 марта премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что, вероятно, Россия стоит за отравлением Сергея Скрипаля.

Официальный представитель МИД РФ в ответ в хамской форме заявила о провокациях.

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Но 14 марта Москва экстренно связалась с Лондоном по дипломатическим каналам и уведомила британские власти о том, что якобы не имеет никакого отношения к отравлению экс-полковника ГРУ.

Позже стало известно, что Великобритания высылает 23 российских дипломата, которые имели отношение к разведке РФ, также Лондон прерывает все официальные отношения с Москвой на период расследования дела об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля.

Читайте все новости по теме "Холодная война между Западом и Россией" на Обозревателе.

Тема
Холодная война между Западом и Россией
Персона
Сергей Скрипаль
Место
Великобритания
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