Противогаз и яды: отравление Скрипаля показали в карикатуре

Опубликована карикатура на скандал вокруг отравления нервно-паралитическим веществом шпиона-перебежчика из Российской Федерации Сергея Скрипаля в британском городе Солсбери 4 марта.
Рисунок опубликован в микроблоге kE? в Twitter. На нем изображен солдат из Королевской гвардии Великобритании в униформе и противогазе. Вокруг него также нарисованы ядовитые испарения.
"Лондон. Всё спокойно", - говорится в подписи к карикатуре.
@kequestion
Автор рисунка художник Андрей Петренко.
#Лондон. Всё спокойно...— kE? (@kequestion) 15 березня 2018 р.
Автор: @innenukr pic.twitter.com/a3qpvF4qFi
Как сообщал "Обозреватель", 12 марта премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что, вероятно, Россия стоит за отравлением Сергея Скрипаля.
Официальный представитель МИД РФ в ответ в хамской форме заявила о провокациях.
Но 14 марта Москва экстренно связалась с Лондоном по дипломатическим каналам и уведомила британские власти о том, что якобы не имеет никакого отношения к отравлению экс-полковника ГРУ.
Позже стало известно, что Великобритания высылает 23 российских дипломата, которые имели отношение к разведке РФ, также Лондон прерывает все официальные отношения с Москвой на период расследования дела об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля.
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