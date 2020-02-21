Журналист и блогер Денис Казанский заявил, что позора с протестами в Новых Санжарах на Полтавщине, о которых узнал чуть ли не весь мир, можно было избежать.

Для этого украинским властям достаточно было просто не создавать ситуации, в которой люди могут повести себя недостойно. Таким мнением он поделился в своем видеоблоге на YouTube (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Понятно, что многим нравятся простые ответы (тупой народ, быдло и т. д.). Такой подход удобен тем, что не нужно ничего анализировать и разбираться. Но если все же разобраться в этой истории на свежую голову, то станет очевидно, что главные виновники этого позора – в правительстве. Ситуации можно было избежать", – подчеркнул Казанский.

Денис Казанский

По его словам, украинским властям нужно было организовать эвакуацию граждан на две недели раньше и не ждать паники. Ведь именно так поступили другие страны.

"Даже Таджикистан вывез из Китая своих таджиков 11 февраля. Мы же "мариновали" в Ухани украинцев до 20 -го! Зачем? Чтобы подождать, пока в каждой квартире начнут трястись от потока новостей из Китая?" – возмутился журналист.

При этом он отметил, что не знает, намеренно правительство так поступило или нет. Но факт остается фактом: у других стран уже скоро карантин закончится, а в Украине продолжают "лепить какие-то смехотворные отмазки"

"Спору нет, люди ведут себя недостойно. Но это происходит не потому, что в Украине живет какой-то особенно отсталый и глупый народ. Дело в другом. Можно создать ситуацию, в которой люди будут проявлять свои лучшие качества. Но можно устроить все и так, что даже нормальные люди будут охвачены первобытными инстинктами. Задача любой власти – по возможности не создавать ситуаций, в которых проявляются низменные человеческие качества", – подытожил Казанский.

Как сообщал OBOZREVATEL, эвакуацию своих граждан из захваченного коронавирусом Китая проводили около 20 стран, но ни в одной из них своих граждан не встречали так агрессивно, как в Украине. После так называемого новосанжарского стыда (так ситуацию окрестили журналисты) СМИ решили показать, как происходило возвращение граждан других стран.

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