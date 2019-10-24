"Было нарушено все!" В Коллегии полиграфологов осудили "детектор лжи" Дубинского

Тестирование народного депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского на полиграфе можно воспринимать исключительно как шоу.

Процедура проверки Дубинского на детекторе лжи была полностью нарушена. Об этом заявил глава Коллегии полиграфологов Украины Виталий Шаповалов в эфире ObozTV.

"Вчера (23 октября. – Ред.) было нарушено все, что только можно нарушить", – подчеркнул Шаповалов.

Он отметил, что проводить тесты на детекторе лжи в прямом эфире – неэтично и неправильно.

"Согласно стандартам практики Американской ассоциации полиграфологов, такие публичные исследования не могут быть доказательными. Они используются только для шоу. И на этом точка", – объяснил эксперт.

По его словам, также была нарушена организация процедуры: в комнате находилось слишком много людей, были посторонние звуки и т.д.

"Было очень много моментов, которые могли влиять на психологические проявления", – указал он.

Также Шаповалов обратил внимание на "какую-то бессмыслицу по методологии".

При этом полиграфолог высказал уверенность, что при соответствующей подготовке специалиста обмануть детектор лжи – "очень непростая задача".

"Если в ходе исследования использовались валидные методики, которые применяются в мире, и сама процедура отвечает международным стандартам, то вероятность обмана полиграфолога будет снижена до минимума", – заверил Шаповалов.

По его мнению, испытуемый может скрыть правду только в том случае, если он проходил специальную подготовку: "Возможно, в каких-то закрытых структурах такие специальные тренинги проводятся. Но чтобы каким-то образом это быстро сделать – я в этом очень сомневаюсь".

Дубинский прошел полиграф Скриншот видео / YouTube

Как писал OBOZREVATEL:

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!