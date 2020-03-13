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13 марта • обновлено в 06:22
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Проститутки в СССР: всплыла правда о ценах и связях с КГБ

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Несмотря на мифы пропаганды, проституция всегда подпольно существовала в СССР и даже не каралась законом.

Об этом в своем блоге на LiveJournal рассказал белорусский блогер Максим Мирович. По его словам, еще в 1956 году советский Уголовный розыск располагал особым документом, который составили оперативные работники 9-го отдела. В нем содержались сведения о 600 проститутках, работающих в Ленинграде (речь идет только о тех, кого удалось вычислить в ходе "оперативных мероприятий").

Свою клиентуру женщины находили на вокзалах, в городских скверах, а также в дорогих ресторанах и кафе. Сам процесс работы проституток практически не отличался от такого же в других странах – девушки приглашали клиентов к себе домой либо в специальный притон – чаще всего он располагался в квартире какой-то пенсионерки, которая тоже имела с этого доход.

Также можно было устроить секс в машине такси (шофер был осведомлен и уходил на время встречи) или даже просто в тихом подъезде, на лестнице или в глухом дворе.

Проститутки в СССР

Проститутки в СССР

LiveJournal Максима Мировича

Стоимость услуг проституток того периода СССР колебалась от 25 до 100 рублей, что в пересчете на послереформенные деньги (после 1961 года) равнялось от 2,5 до 10 рублей. Следует отметить, что бутылка водки в СССР вплоть до войны в Афганистане стоила 2,87 рубля, а хороший обед в столовой – около рубля.

Интересным является и тот момент, что де-юре проституток в СССР якобы не существовало, поэтому в Уголовном кодексе не было и соответствующей статьи. Максимум, за что "жриц любви" привлекали к ответственности – так это за пьянство, шумное поведение и мелкое хулиганство. Облавы на них проводили не только милиционеры, но и всяческие добровольные дружинники, комсомольские отряды и так называемые бригады содействия милиции.

Существенные изменения в сфере предоставления секс-услуг в СССР начались в начале 70-х годов, ведь именно тогда появились так называемые "элитные проститутки", которые работали с иностранцами за валюту.

Проститутки в СССР

Проститутки в СССР

LiveJournal Максима Мировича

В этом бизнесе была задействована целая инфраструктура, включающая в себя руководство гостиниц, предоставляющее места для встреч, управляющих ресторанами (по чьей протекции выдавалась бронь на столики) и так далее. Все задействованные лица получали вознаграждение за свою работу.

Примерно в те же годы в КГБ решили, что этой ситуацией нужно воспользоваться. В итоге многие "элитные проститутки", обслуживающие иностранцев, стали работать на советскую спецслужбу. Задания для путан были самым разными – им могли поручить, например, выведать у клиента ту или иную информацию, проследить за кем-то, сфотографировать тех или иных лиц или документы либо собрать компромат на кого-то.

Проститутки в СССР

Проститутки в СССР

LiveJournal Максима Мировича

Особо тесное сотрудничество с проститутками КГБ налаживало в период немногочисленных международных мероприятий, проводимых в СССР. Самым ярким примером является Олимпиада в 1980 году. Тогда завербованные женщины работали в московских гостиницах "Россия", "Метрополь", "Интурист", "Белград", а также в киевской гостинице "Русь". Примечательно, что к Олимпиаде из Киева вывезли всех проституток, оставив только валютных и обеспечив им доступ в закрытую для обычных граждан "режимную" гостиницу.

Проститутки в СССР

Проститутки в СССР

LiveJournal Максима Мировича

Что касается иерархии бизнеса в сфере секс-услуг, то она появилась как раз в годы СССР, однако мало чем отличается от современной. Верхнее звено – это "элитные" валютчицы, работающие при дорогих гостиницах.

Более низкий ранг – обычные рублевые проститутки, чаще всего находящие клиентов в ресторанах и кафе, приводящие их к себе домой либо в притон. Самой "низшей кастой" считались обычные уличные, вокзальные либо дорожные проститутки, так называемые "плечевые" (они обслуживали дальнобойщиков и просто водителей). В этой категории был самый высокий уровень заболеваний, передающихся половым путем. Также в ней было много так называемых "клофелинщиц" или наводчиц воров.

Проститутки в СССР

Проститутки в СССР

LiveJournal Максима Мировича

"Преобразование" сферы деятельности советских проституток произошло в 80-х годах. Тогда же цены за их услуги существенно взлетели. К примеру, в 1983-1989 году одна встреча с валютной путаной обходилась клиенту в $50, а ночь стоила $200-300. При этом женщины, которые оказывали секс-услуги за такую плату, имели высшее образование, знали иностранные языки и стояли на учете спецотдела.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как в советских фильмах снимали секс, и показал топ-5 эротических сцен кинематографа того времени.

Также в сеть попали "12 половых заповедей революционного пролетариата", изданные в СССР в 1924 году.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Автор
Мила Озеровская Мила Озеровская
Персона
Максим Мирович
Теги
Проституция СССР
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Весь мир знает,что лучшие проститутки это украинки и это истинная правда,сам пользовался не раз ...
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