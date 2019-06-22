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''Прошу защиты УПЦ КП'': Филарет резко обратился к Авакову

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Почетный патриарх Филарет обратился к Министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой защитить верующих и имущество Киевского патриархата от "противоправных действий Православной церкви Украины".

Фото официального обращения опубликовал на своей странице в Facebook протоиерей Николай Лагодич.

В документе указано, что представители ПЦУ якобы силой захватили помещения Свято-Феодосийского монастыря Киева. В связи с этим Филарет просит министра дать оценку таким действиям и сделать все, чтобы никто не вмешивался в деятельность УПЦ Киевского патриархата.

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''Прошу защиты УПЦ КП'': Филарет резко обратился к Авакову

Отметим, патриарх Филарет распорядился уволить настоятеля Свято-Феодосиевского монастыря в Киеве архимандрита Макария (Папиша). Настоятель Макарий отказался участвовать в так называемом соборе Киевского патриархата. Вместе с тем там присутствовал отец Андрей, и Филарет пообещал посвятить его в епископы.

Поэтому, в пятницу, 21 июня, группа людей во главе с отцом Андреем прибыла в монастырь рядом с Киево-Печерской лаврой и привезла два документа. Первый - приказ Филарета как Киевского патриарха об увольнении настоятеля Макария и назначение на его место архимандрита Андрея.

Как сообщал OBOZREVATEL, Почетный патриарх Филарет отверг Томос о создании ПЦУ и "восстановил" ранее ликвидированную УПЦ Киевского патриархата.

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Тема
Православная церковь Украины
Персона
Патриарх Филарет
Место
Украина
Теги
Томосцерковный конфликтПЦУ
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Raider Raider
Raider Raider
Как же это мерзко , пора разгонять этих святош , и тех и других... Хвала Одину!
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Раскольник против томосеков. Шоу продолжается!
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леня зе
леня зе
Мыхайло Денисэнко еще повеселит "свою" паству.
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