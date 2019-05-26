"Прорыва не было": АТОшник объяснил попадание в плен 8 бойцов ВСУ

Восемь военных Вооруженных сил Украины, которые 22 мая попали в плен к террористам "ДНР" вблизи Новотроицкого, действительно могли заблудиться.

По крайней мере, это выглядит вполне правдоподобно, учитывая местность, где они были захвачены и те данные по инциденту, которые публикуются в СМИ. Об этом OBOZREVATEL рассказал участник АТО Андрей Шор.

"Ошибиться вполне реально, чтобы ехать с юга Донецкой области в сторону того же Краматорска или Константиновки, надо объехать Донецк, потому что идет прямая трасса Мариуполь – Донецк, и дальше, через Ясиноватую", – говорит АТОшник.

Для объезда существуют две дороги, и военные выбрали самую короткую, но в ней есть одна особенность.

"Второй вариант, более короткий, уходить налево на Ольгинку, там на Угледар и наверх, в сторону Курахово. Но дело в том, что этот второй поворот находится за КПВВ, после которого еще два блокпоста, они фактически находятся на линии разграничения. Там пару километров и уже сепарский блокпост", – рассказывает Шор.

Он вспоминает, что подобные ситуации уже были в том районе, хотя поворот сложно пропустить, если о нем знать. В случае с восьмерыми украинскими военными это могла стать неопытность, усталость или же глюк навигации.

"Если ориентировать по опубликованному отчету, они прошли нормально КПВВ, потом прошли по паролю первый блокпост, а перед втором надо было повернуть, но они прозевали. Почему их прозевали, это вопрос. Может проспали, было 6 часов утра. То, что дежурные начали стрелять вслед, тут могу сказать, что когда ты сидишь в кабине, а стреляют снаружи из автомата, за ревом движка можно просто не услышать или не понять. То есть, прорыва как такового не было. А почему они не развернулись, когда доехали, об этом трудно говорить", – говорит военный.

В разговорах о том, что это был побег Шор сомневается: "Для этого должен быть сговор старшего машины и водителя, но все равно большой риск, если кто-то поймет, что едут не туда, это плохо закончится для предателя. И в такой ситуации их бы встречали, а их не встречали, сепары сами не знали, что происходит. В описании того, что они могли случайно заехать и не понять, что происходит, я не вижу ничего невозможного".

Ранее участник АТО опубликовал на своей странице в ФБ скрины радиоперехвата террористов во время захвата ВСУшников и рапорт украинских военных. В рапорте было указано, что в КамАЗе были документы на 53-ю бригаду: штат, оружие, фамилии, ведомости о закреплении оружия.

Шор повторяет, что достоверность этих данных не подтверждена и была взята с информационных ресурсов террористов. К тому же, он сомневается, что у военных была какая-либо ценная информация кроме той, о которой российской разведке уже давно известно.

"У моих знакомых есть сомнения, что там могла быть форма №1. То есть какие-то документы: сверка оружия, списочные составы там были, но насколько там важная документация я не знаю. Но, дело в том, я не думаю, что те списки были большой тайной, я думаю, что у российской разведки эта информация есть давно, и им она не принципиальна", – считает Шор.

"Я не думаю, что они могли получить какую-то важную информация. Хотя с той стороны сейчас могут об этом говорить. Это может стать легализацией, например, для каких-то разведданных, которую они получили от какого-то нашего предателя, а теперь сказать, что нашли в этом грузовике", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Утром 22 мая восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины попали в плен в зоне боевых действий на Донбассе.

Министр обороны Степан Полторак подтвердил информацию о 8 пленных и сказал, что они были со старшиной.

В "ДНР" заявили, что "с задержанными проводятся следственные мероприятия".

Как выяснилось, украинские бойцы, которые попали в плен, не выполняли никаких боевых задач, а осуществляли тыловую операцию. Вероятнее всего, навигатор, которым пользовались военные, указал им неправильный путь.

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