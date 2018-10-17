Керченський теракт поки що схожий на масшутінг на кшталт американських розстрілів у школах: молодий "терорист" (на вигляд 20 років - практично одноліток колежан) спочатку розстріляв, а потім - підірвав невідомий вибуховий пристрій. Ніяких вимог не висував.

І я не здивуюсь, що так воно й було. По-перше, популяризація насилля в Росії навіть вище за українську проблему. І по-друге, коли постійно говорять про терористичні загрози в чиюсь неадекватну голову неодмінно постукає ідея про те, щоб їх реалізувати. В масштабах своєї школи чи навчального закладу.

Але найважливіше питання - до чого роздують ситуацію? Українські ДРГ? Ісламська Держава, щоб посилити тиск на кримських татар?

Не треба вважати терористів розумово відсталими. Ніхто в своєму розумі і переслідуючи політичні ціні не почне стріляти у дітей. Хіба для того, щоб підставити іншу сторону.

Але проковтнувши Беслан, піддані Москви готові так само заглатувати і далі.