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Богдан Петренко
Богдан Петренко
Заступник директора Українського інституту дослідження екстремізмуВсе статьи автора

Проковтнувши Беслан, піддані Москви готові так само заглатувати і далі

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Керченський теракт поки що схожий на масшутінг на кшталт американських розстрілів у школах: молодий "терорист" (на вигляд 20 років - практично одноліток колежан) спочатку розстріляв, а потім - підірвав невідомий вибуховий пристрій. Ніяких вимог не висував.

І я не здивуюсь, що так воно й було. По-перше, популяризація насилля в Росії навіть вище за українську проблему. І по-друге, коли постійно говорять про терористичні загрози в чиюсь неадекватну голову неодмінно постукає ідея про те, щоб їх реалізувати. В масштабах своєї школи чи навчального закладу.

Але найважливіше питання - до чого роздують ситуацію? Українські ДРГ? Ісламська Держава, щоб посилити тиск на кримських татар?

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Не треба вважати терористів розумово відсталими. Ніхто в своєму розумі і переслідуючи політичні ціні не почне стріляти у дітей. Хіба для того, щоб підставити іншу сторону.

Але проковтнувши Беслан, піддані Москви готові так само заглатувати і далі.

Проковтнувши Беслан, піддані Москви готові так само заглатувати і далі

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Автор
Богдан ПетренкоБогдан Петренко
Тема
Взрыв в Керчи
Место
Украина
Объекты
КрымНовости Крыма
Источник
Источник:Facebook Богдана Петренка
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Рубанец Алексей
Рубанец Алексей
А для мене є очевидним, що Кремль, як завжди, нічого нового придумати не спроможний і йде тим шляхом, яким завжди йшов, коли треба було відволікти людей від існуючих проблем - самим підривати школи, дома, лікарні, станції метро та таке інше. А тоді розв*язати антитерористичну істерію і людям вже буде не до підвищення пенсій, зубожіння чи перерасподіл території між суб*єктами федерації.
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