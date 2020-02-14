Пройдут дожди: синоптик уточнила прогноз погоды на выходные

В Украине на Сретение, 15 февраля, сильный ветер стихнет. Также не ожидается сильных осадков.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. По ее прогнозам, небольшой мокрый снег и дождь ожидается на западе и севере Украины.

"Температура воздуха существенно не изменится, в субботу +1…+5, в воскресенье +3…+8 градусов. На юге на несколько градусов теплее", – рассказала синоптик.

В Киеве Сретение будет с облаками и временными небольшими осадками, в воскресенье – в основном сухо. Температура воздуха 15 февраля +3 градуса, 16 февраля +6 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик дал прогноз на аномальную весну-2020 в Украине

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!