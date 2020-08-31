В Украину придут грозы и шквалы: синоптики предупредили об ухудшении погоды в первый день осени

В Украине во вторник, 1 сентября, испортится погода на западе страны – там ожидаются дожди и грозы.

В остальных регионах вторник пройдет без осадков. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Пресс-служба ГосЧС в Telegram также предупредила о шквалах до 15-20 м/с, грозах и местами граде в западных областях.

"Утром и днем в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Волынской областях – значительные дожди", – сказано в сообщении. Осадки также вероятны в Ривненской, Тернопольской, Черновицкой областях.

На западе температура днем ожидается на уровне +23...+26 градусов. В остальных регионах будет жарко, +32...+35 на востоке, части южных регионов и +29...+34 в центре и на севере.

Погода в Украине. meteo.gov.ua

В Киеве и области без осадков. Воздух днем в столице прогреется до +30...+32 градусов.

Погода в Киевской области. meteo.gov.ua

Прогноз погоды на пять дней. meteo.gov.ua

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

народный синоптик Леонид Горбань заявил, что в Украине в первой половине сентября ожидается теплая погода, однако периодически возможны небольшие дожди.

По данным Gismeteo, погода в Украине в сентябре ожидается дождливой, но теплой. Осадки в некоторых городах начнутся уже с первого дня осени, а температура воздуха в течение месяца будет колебаться от +15 до +32 градусов.

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