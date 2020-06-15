Появился прогноз погоды в Украине на 16 июня: ожидаются грозы и шквальный ветер
Гроза
Погода в Украине во вторник, 16 июня, ожидается дождливой в большинстве областей, кроме Сумской, Харьковской и Луганской.
Максимальную температуру в 31 градус тепла прогнозируют на востоке, в остальных регионах будет прохладнее, до +28. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Появился прогноз погоды в Украине на 16 июня: ожидаются грозы и шквальный ветер
Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с, днем в отдельных районах град и шквалы до 15-20 м/с.
В Киеве ожидается гроза, средняя температура днем от +26 до +28 градусов.
Киевская область
Прогноз средних температур и возможности осадков в Украине
Как писал OBOZREVATEL:
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При этом нехарактерные для Украины смерчи случаются все чаще из-за резкого изменения температуры за короткий промежуток времени.
Глобальное потепление приводит к тому, что лето становится длиннее, а зима короче.