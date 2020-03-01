Погода в марте 2020 года в Украине вызвала споры между синоптиками, так как некоторые из них дали уж слишком разные прогнозы.
OBOZREVATEL собрал для вас все в одном материале.
Погода в марте 2020 в Украине
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От -15° до аномального тепла
Как ранее рассказала руководитель отдела климатологии Центральной геофизической обсерватории имени Б. Срезневского Елена Донич, с первых дней весны ожидается тепло, которое будет существенно превышать метеорологическую норму.
"Мы проанализировали самые теплые зимы в Украине и пришли к выводу, что после каждой необычно теплой зимы приходит теплый март", – пояснила она.
Большинство украинских синоптиков поддерживают Донич. Согласно их прогнозам, в первых числах марта воздух прогреется в среднем до +14 градусов днем.
Несмотря на это, народный синоптик Леонид Горбань утверждает, что в марте Украину накроют холода, пройдут дожди с мокрым снегом. Также местами ударят морозы до -15 градусов. Потепление до +10 якобы ожидается только к концу месяца.
Горячие споры
С прогнозом Горбаня категорически не согласен синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии и директор Клуба любителей метеорологии Игорь Кибальчич. На своей странице в Facebook он уточнил, что среднемесячная температура в первый месяц весны окажется на 3-5° выше нормы.
"Периоды похолодания вероятнее всего будут иметь место во второй половине месяца, но на ситуацию существенно не повлияют. Количество осадков прогнозируется около нормы", – отметил синоптик.
В комментариях к этому посту он выразил недоверие к прогнозам о 15°-градусном морозе.
Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик дал аномальный прогноз на лето-2020 в Украине.
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