Два дні провів у Черкасах. Все місто гуде від нових тарифів на вивезення негабаритного сміття.

13 грн 20 коп з кожної людини на місяць.

Про все по порядку.

Що таке негабарит?

Це такі крупні за розміром відходи, які не поміщаються у контейнери для сміття.

Зазвичай, це старі дивани, шафи, телевізори, холодильники, розбиті унітази чи ванни.

У кого виникають негабаритні відходи?

Чиновники у Черкасах заробляють мільйони на вивезенні сміття Прямий

Переважно такі відходи виникають час від часу і ЛИШЕ У ЗАМОЖНИХ ЛЮДЕЙ - тих, хто робить ремонт у квартирі чи купує нові меблі.

Таких серед жителів Черкас - 10-15%.

Хто має платити за вивезення негабаритних відходів?

З точки зору справедливості - ті, хто їх утворює. З точки зору обліку - це нескладно. Всі жителі будинку чи під'їзду, всі двірники чи управителі добре знають, у якій квартирі робиться ремонт і хто із сусідів викидає меблі.

Хто платить насправді?

Корумпована міська влада завжди намагається запроваджувати тариф на вивезення негабариту на ВСІХ жителів. Бо проконтролювати, скільки негабариту утворилося і скільки його насправді вивезли - неможливо.

Можна вивезти на 100 грн, а прозвітувати, що вивезли на 100 000 грн. Ніхто не перевірить.

Який досвід Черкас?

У березні 2013 року наша команда прийняла рішення про те, що з 1 травня 2013 року за вивезення негабариту повинні платити лише ті жителі, які його викинули.

Ми скасували єдиний щомісячний тариф для всіх.

У кожну квартиру принесли пам'ятку, в якій були затверджені розцінки на вивезення різних видів негабариту і контакти 4 різних компаній, які з 1-го травня будуть приїздити за викликом, забирати сміття із квартири (щоб воно не валялося у дворах) і вивозити. Було одне комунальне підприємство і три приватних.

23 квітня 2013 року коаліція Партії регіонів і Батьківщини оголосили мені імпічмент. Теперішній міський голова Бондаренко увійшов до складу виконавчого комітету.

Як ви думаєте - яке було перше рішення нового виконкому?

Скасували нову систему оплати за вивезення негабариту і повернули знову щомісячну плату з кожного жителя міста.

Скільки грошей витягне Бондаренко і його ненажерлива зграя з кишень черкасців?

Відповідно до рішення Бондаренка, кожен житель Черкас буде сплачувати по 13,2 грн щомісяця. І той пенсіонер, який вже до кінця життя не купить собі новий диван, і новонароджений, який купить свій перший диван лише через 25 років.

Переді мною лежить договір на вивезення негабаритних відходів з усього міста на 2018 рік (фото додаю).

Договір на вивезення негабаритних відходів із Черкас ФБ Сергія Одарича

Повна вартість цих послуг - 2 млн 382 тис 264 грн на рік.

За новим тарифом від Бондаренка виходить:

13,2 грн х 284 000 жителів х 12 місяців = 44 млн 985 тис 600 грн.

Що такого сталося, що вивозити сміття у 2019 році стало у 19 разів дорожче, ніж у 2018???

До речі, вчора та сьогодні і на Митниці, і в ПЗР зустрічав купи невивезеного сміття. Гроші збирають, але послугу не надають.

У сухому залишку - здирники планують красти у черкасців по 42 600 000 грн щороку!

Що робити?

Депутатська більшість у міській раді у складі Батьківщина+Свобода+Черкащани кришують цю корупційну схему.

Вихід бачу лише один - не платити за цю вигадану послугу.

У цій ситуації надії на депутатів нема, суспільство має захистити себе саме.

UPD. Друзі надіслали, щоб нагадати передвиборчі дебати-2015

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