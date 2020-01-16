С 18 не заберут! В Минобороны объяснили нашумевшие новые правила призыва в Украине

Министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что во время весеннего призыва, несмотря на указ президента Владимира Зеленского, повестки получат украинцы начиная с 20-летнего возраста.

Юноши 18 и 19 лет смогут пойти в армию только добровольно, информирует пресс-служба ведомства, возглавляемого Загороднюком. Информацию подтвердили также в Генеральном штабе ВСУ.

Руководитель Минобороны отметил, что возраст призыва с 18 лет четко прописан в законе и никогда не менялся. Соответственно, Указ президента № 13/2020 "Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередные призывы граждан Украины на срочную военную службу в 2020 году" издан в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины.

В Минобороны объяснили правила призыва 112 Украина

"В то же время мы получаем много обращений и пожеланий по возможности проходить срочную службу именно с 18 лет. Аргументация – рациональное планирование молодым человеком своих дальнейших шагов в обучении, трудоустройстве и личной жизни", – пояснил министр.

Загороднюк подчеркнул, что во время призыва в 2020 году повестки получат, как и раньше, молодые люди от 20 лет. А те украинцы, кому исполнилось 18 и 19 лет – по их собственному желанию.

"Значит, никто из ребят до 20 лет к прохождению срочной службы принудительно привлекаться не будет", – уточнил он.

Министр обороны также обратил внимание, что сейчас идет активная работа над разработкой концепции анонсированной реформы призыва.

"Эта реформа требует времени и изменений в законодательстве, к ее обсуждению обязательно будет привлечена общественность, этот процесс будет максимально открытым", – пообещал Загороднюк.

Руководитель оборонного ведомства напомнил, что военнослужащие срочной военной службы не привлекаются для выполнения задач в районе проведения Операции Объединенных сил.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский своим указом снизил призывной возраст для мужчин с 20 до 18 лет.

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