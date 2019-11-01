Зашли в кабинет, пригрозили и увезли: как в Украине охотятся на призывников

Военкомы начали забирать призывников прямо с работы. Как рассказывают адвокаты, в армию берут даже молодых людей с медицинскими противопоказаниями. Таким образом военные комиссариаты пытаются выполнить план. Однако с незаконным призывом можно бороться.

Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Зашли в кабинет, пригрозили и увезли

В Ривненской области военные комиссары начали забирать призывников прямо с рабочего места. О таком случае рассказал OBOZREVATEL адвокат Валентин Дупак.

"Мой клиент работает в одном из коммунальных предприятий города. Он сидел в своем рабочем кабинете, когда туда пришли военные в форме. Никакой полиции с ними не было. Они просто припугнули парня тюрьмой, надавили на него и забрали в военкомат. Он тут уже находится несколько дней. Причем при нем не было даже паспорта, т.е. они не могли установить его личность", – возмущается адвокат.

Второго молодого человека работники военкомата поймали возле магазина. "У нас в области теперь такое практикуется. Ловят ребят возле сельских магазинов. Во дворы частных домов их не пускают, там собаки. А вот возле магазина легко поймать. Парень, кстати, имеет проблемы с хребтом еще со школы, у него есть медицинские документы, это он не сейчас справку получил, а уже давно. Но никого это не волнует", – говорит Дупак.

Отец молодого человека рассказывает, что тот проходил обследование в больнице, откуда его внезапно выписали. В военкомате дали направление на МРТ хребта. Но по его словам, военкомы выхватили у него из рук это направление и не отдают, утверждая, что парень теперь здоров.

Отец парня, которого удерживают на призывном пункте уже несколько дней, рассказывает полиции, что у сына выхватили из рук направление на МРТ Facebook Валентина Дупака

Еще одного призывника в военкомат просто пригласили прийти и принести какие-то недостающие медицинские справки. Назад его уже не выпустили. "Он был уверен, что в армию его не должны брать, потому что у него хроническая язва желудка еще с детства. Хотя он проходил раньше медкомиссию. Это с язвой желудка!", – продолжает адвокат.

По его словам, в среду, 30 октября, он вызвал полицию к военкомату, где дежурят родители ребят. Однако полицейские только составили протокол и внесли данные в Единый реестр досудебных расследований.

"Полицейский вынес нам копии документов о прохождении медкомиссии, всем написали, что они годны. Как могли провести проверку человеку без паспорта, не установив его личность, я не знаю. Теперь мы будем обращаться в прокуратуру и в суд. Возможно, это займет время, но все равно через пару месяцев ребят им придется вернуть", – говорит Валентин Дупак.

OBOZREVATEL позвонил в областной комиссариат и попросили прокомментировать ситуацию. Нас пообещали связать с пресс-атташе. На данный момент мы ожидаем ответа.

Родители не отходят от ворот призывного пункта день и ночь Facebook Валентина Дупака

Вернуть парня удалось через 2,5 месяца

Весной прошлого года парня из Каменского в Киеве военкомы и полицейские схватили прямо на остановке транспорта. Причем молодой человек предупредил, что он приписан в Каменском и имеет медицинские противопоказания.

Адвокат Александр Щербина говорит, что потребовалось 2,5 месяца, чтобы человека вернуть. Военкомат дважды не доставлял его в суд, не смотря на требование судьи. Его насильно усадили в автобус и вывезли в воинскую часть в "Десне". Но парень медкомиссию не проходил и присягу не принимал.

После того как защита обратилась в Госбюро расследований с заявлением о том, что человека насильно удерживают, там открыли дело и вызвали парня на допрос. "На допросе стало понятно, что в военкомате его документы о прохождении медкомиссии просто подделали. Сейчас он дома, к службе он не пригоден, а мы обратились в ЕСПЧ", – говорит Щербина.

Также юристы предупреждают еще об одном способе "призыва": молодых людей обманом приглашают в полицию якобы для дачи каких-то показаний. А там их уже ждут военкомы. Поэтому нужно обращать внимание, что написано в полицейской повестке – есть ли там номер дела, и указано ли в качестве кого вас приглашают.

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