Призыв офицеров запаса в ВСУ: появилось объяснение

Призыв офицеров запаса на срочную службу в Вооруженные силы Украины связан с нехваткой младшего офицерского состава в ВСУ.

Об этом в эфире ObozTV рассказал военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, комментируя призывную кампанию в Украине.

"Необходимо, чтобы все офицеры, которые закончили военные кафедры, но не проходили воинской службы, прошли воинскую службу и получили воинскую специальность, а потом были внесены в резерв первой, второй или другой очереди", – отметил военный эксперт.

"Во-первых, не хватает офицерского состава в Вооруженных силах. Во-вторых, это выполнение мобилизационной работы по укомплектованию профессионалами первой-второй-третьей очереди. И третье – это военно-патриотическое воспитание, которым должно заниматься государство. И государство делает совершенно правильно", – подчеркнул он.

По словам Старикова, Вооруженные силы Украины строятся по такому же принципу, как Вооруженные силы Советского Союза: "Всегда был некомплект младшего офицерского состава, командиров взвода, командиров роты – до начальника штаба батальона".

"В странах НАТО проблему решают другим способом комплектования и наполнения младшим офицерским составом… Нужно полностью менять кадровую политику", – добавил он.

24tv.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

За осенний призыв 2019 года на службу в Украине было отправлено 15 200 призывников и 700 офицеров запаса.

В ВСУ сообщили, что речь идет об офицерах запаса в возрасте до 43 лет, которые не проходили военную службу, но закончили кафедры военной подготовки. Эти офицеры должны отвечать условиям для прохождения службы по состоянию здоровья и не иметь отсрочек. Их могут призвать на 18 месяцев, но не будут привлекать к участию в операции Объединенных сил на Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом снизил призывной возраст для мужчин с 20 до 18 лет.

Министр обороны Андрей Загороднюк уточнил, что во время весеннего призыва повестки получат только юноши, достигшие 20 лет. 18-19-летние украинцы смогут пойти в армию лишь по собственному желанию.

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