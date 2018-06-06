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"Признаю, что бомбим Донбасс": топ-пропагандистка Кремля вызвала на дуэль Порошенко

5.2тЧитать новость на украинском

Главный редактор пропагандистского российского телеканала Russia Today Маргарита Симоньян вызвала президента Украины Петра Порошенко на дуэль.

В качестве оружия она выбрала "диктант по русскому языку", следует из ее записи в Facebook.

"Если я сделаю больше ошибок, чем он, немедленно увольняюсь отовсюду, признаю, что Крым украинский, Россия бомбит Донбасс, а сама я — вождь мирового фейкньюса", - написала Симоньян.

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До этого она написала, что Порошенко "умилил ее до слез".

Нападки пропагандистки начались после того, как президент Украины, отвечая на вопросы журналиста испанской газеты о восхвалении Сталина в России и, в частности, о том, что Симоньян после президентских выборов назвала Владимира Путина "вождем", заметил, что Симоньян должна знать, что "термин "вождь" в русском языке означает "фюрер".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Симоньян "похоронила" внефракционного народного депутата Украины Владимира Парасюка.

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Тема
российская пропаганда
Персоны
Петр ПорошенкоМаргарита Симоньян
Место
РоссияМосква
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