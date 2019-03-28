"Привселюдно застрелились": Соколова разгромила Медведчука и Бойко за вояж в Москву

Украинская журналистка Янина Соколова жестко прошлась по визиту кума президента России Виктора Медведчука и кандидата в президенты Украины от "Оппозиционного блока" Юрия Бойка в Москву.

Она осудила их желание выслужиться перед страной-агрессором и игнорирование того, что Кремль лишил Украину 7% территории. Яркую речь Соколова произнесла в эфире своего шоу "Вечер с Яниной Соколовой" на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Янина Соколова Скриншот видео

"Случилось непредвиденное. На сайте "Белавиа" выбросили такие дешевые билеты в Москву, что Медведчук с протеже не смогли себе отказать в маленьком романтическом путешествии, где совершили камин-аут и привселюдно застрелились из дешевого газового пистолета. Молодцы!" — с сарказмом сказала журналистка.

После этого она подвергла острой критике риторику, с которой Бойко выступил на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Ведь он якобы пытался достигнуть "газовой сделки" с оккупантами и сокрушался об ухудшении экономических отношений между Киевом и Москвой.

"Юра, ты чего? Ты, бл*дь, еб*н*лся? Ты не видишь причинно-следственной связи, почему у нас торгово-экономические отношения испортились? На что ты вообще рассчитывал, будущий, бл*дь, главнокомандующий? У тебя оттяпали часть территории, а ты приехал пресмыкаться перед вечно пресмыкающимся вторым лицом? А что ты им пообещал взамен, Юра, а? Нас? Х*й тебе! Ты чуть-чуть не понял. Мы тут выбираем президента Украины, а не губернатора "Малороссии". ДУмаю, после этого визита Бойко может поставить крест на своих президентских амбициях. Даже не крест, а огромную красную звезду", — сказала Соколова.

Как сообщал OBOZREVATEL, генпрокурор Юрий Луценко пообещал, что будет зарегистрировано уголовное производство о незаконном пересечении границы в связи с полетом в Москву Бойко и Медведчука.

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