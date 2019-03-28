|Общество
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
1 кг кофе в зернах Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

"Привселюдно застрелились": Соколова разгромила Медведчука и Бойко за вояж в Москву

2.7тЧитать материал на украинском

Украинская журналистка Янина Соколова жестко прошлась по визиту кума президента России Виктора Медведчука и кандидата в президенты Украины от "Оппозиционного блока" Юрия Бойка в Москву.

Она осудила их желание выслужиться перед страной-агрессором и игнорирование того, что Кремль лишил Украину 7% территории. Яркую речь Соколова произнесла в эфире своего шоу "Вечер с Яниной Соколовой" на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Янина Соколова

Янина Соколова

Скриншот видео

"Случилось непредвиденное. На сайте "Белавиа" выбросили такие дешевые билеты в Москву, что Медведчук с протеже не смогли себе отказать в маленьком романтическом путешествии, где совершили камин-аут и привселюдно застрелились из дешевого газового пистолета. Молодцы!" — с сарказмом сказала журналистка.

После этого она подвергла острой критике риторику, с которой Бойко выступил на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Ведь он якобы пытался достигнуть "газовой сделки" с оккупантами и сокрушался об ухудшении экономических отношений между Киевом и Москвой.

Новости
"Приоткрыть дверь орк*м": Цимбалюк назвал истинную цель вояжа Медведчука в Россию

"Юра, ты чего? Ты, бл*дь, еб*н*лся? Ты не видишь причинно-следственной связи, почему у нас торгово-экономические отношения испортились? На что ты вообще рассчитывал, будущий, бл*дь, главнокомандующий? У тебя оттяпали часть территории, а ты приехал пресмыкаться перед вечно пресмыкающимся вторым лицом? А что ты им пообещал взамен, Юра, а? Нас? Х*й тебе! Ты чуть-чуть не понял. Мы тут выбираем президента Украины, а не губернатора "Малороссии". ДУмаю, после этого визита Бойко может поставить крест на своих президентских амбициях. Даже не крест, а огромную красную звезду", — сказала Соколова.

Как сообщал OBOZREVATEL, генпрокурор Юрий Луценко пообещал, что будет зарегистрировано уголовное производство о незаконном пересечении границы в связи с полетом в Москву Бойко и Медведчука.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Персоны
Янина СоколоваВиктор МедведчукЮрий Бойко
Место
Украина
Поделиться в Facebook
13
Комментарии
2
3
Смешно
22
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Сявка
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Kozak Ladya
Kozak Ladya
Поехал, падла, просить дивиденты с купленных для Хуйла газ. вышек. В тюрягу его, суку, на пожизненное. И мертвечука тудаже.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Грызите себе род хвостом парашные свинособаки, а то от бессильной злобы подохните)))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения