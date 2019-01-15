Привезли в суд Москвы: появилось видео с пленными украинскими моряками

Военнопленных украинских моряков, которых Россия захватила в Черном море, 15 января доставили в московский суд для продления избрания меры пресечения.
Соответствующее видео опубликовал украинский журналист Роман Цимбалюк на своей странице в Facebook. На кадрах видно, как мужчин выпускают силовики из автозака и заводят в помещение суда (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).
"Лефортовский районный суд Москвы. Привезли наших военнопленных", — написал он в посте. Кроме того, на видео слышно, как Цимбалюк приветствует Героев словами "Слава Украине!".
Пленные моряки ВМС
О том, что военнопленных украинских моряков доставили в Лефортовский суд, написала и уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. По ее словам, на заседание также прибыли родственники воинов ВМСУ.
"Наших парней распределили для рассмотрения дела на шесть групп по четыре человека. Первые три группы будут рассматриваться с 09:30. В ожидании. Хотим скорее увидеть наших моряков", — написала она на своей странице в Facebook.
Людмила Денисова
Facebook Людмилы Денисовой
Как сообщает Telegram-канал "LIFE SHOT", заседание закрыли от слушателей и СМИ. В свою очередь "360tv" отмечает, что родственники украинских Героев демонстративно не общаются с российскими СМИ и скандируют: "Слава Украине!".
Как сообщал OBOZREVATEL:
25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие и захватила три судна.
Все 24 члена их экипажей попали в плен, трое моряков получили ранения.
27 ноября оккупационные власти Крыма начали избирать меру пресечения украинским военнопленным морякам. 15 украинских моряков были арестованы на два месяца.
28 ноября Киевский районный суд Симферополя на два месяца арестовал девятерых офицеров ВМС.
26 декабря суд завершил рассмотрение апелляций на арест украинских моряков, отклонив ходатайства адвокатов.
27 декабря Украина потребовала от России срочных переговоров по военнопленным, однако в РФ заблокировали предложение.
По состоянию на 27 декабря все 24 захваченных украинских моряка признали себя военнопленными.
28 декабря адвокат моряков Николай Полозов заявил, что ФСБ оказывает давление на всех пленных украинцев.
В России допустили, что обмен 24 украинских украинских моряков может состояться уже в 2019 году, однако не раньше президентских выборов в Украине.
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