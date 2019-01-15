Привезли в суд Москвы: появилось видео с пленными украинскими моряками

Военнопленных украинских моряков, которых Россия захватила в Черном море, 15 января доставили в московский суд для продления избрания меры пресечения.

Соответствующее видео опубликовал украинский журналист Роман Цимбалюк на своей странице в Facebook. На кадрах видно, как мужчин выпускают силовики из автозака и заводят в помещение суда (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

"Лефортовский районный суд Москвы. Привезли наших военнопленных", — написал он в посте. Кроме того, на видео слышно, как Цимбалюк приветствует Героев словами "Слава Украине!".

Пленные моряки ВМС

О том, что военнопленных украинских моряков доставили в Лефортовский суд, написала и уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. По ее словам, на заседание также прибыли родственники воинов ВМСУ.

"Наших парней распределили для рассмотрения дела на шесть групп по четыре человека. Первые три группы будут рассматриваться с 09:30. В ожидании. Хотим скорее увидеть наших моряков", — написала она на своей странице в Facebook.

Людмила Денисова Facebook Людмилы Денисовой

Как сообщает Telegram-канал "LIFE SHOT", заседание закрыли от слушателей и СМИ. В свою очередь "360tv" отмечает, что родственники украинских Героев демонстративно не общаются с российскими СМИ и скандируют: "Слава Украине!".

Как сообщал OBOZREVATEL:

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