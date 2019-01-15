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Привезли в суд Москвы: появилось видео с пленными украинскими моряками

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Военнопленных украинских моряков, которых Россия захватила в Черном море, 15 января доставили в московский суд для продления избрания меры пресечения.

Соответствующее видео опубликовал украинский журналист Роман Цимбалюк на своей странице в Facebook. На кадрах видно, как мужчин выпускают силовики из автозака и заводят в помещение суда (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

"Лефортовский районный суд Москвы. Привезли наших военнопленных", — написал он в посте. Кроме того, на видео слышно, как Цимбалюк приветствует Героев словами "Слава Украине!".

Пленные моряки ВМС

Пленные моряки ВМС

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О том, что военнопленных украинских моряков доставили в Лефортовский суд, написала и уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. По ее словам, на заседание также прибыли родственники воинов ВМСУ.

"Наших парней распределили для рассмотрения дела на шесть групп по четыре человека. Первые три группы будут рассматриваться с 09:30. В ожидании. Хотим скорее увидеть наших моряков", — написала она на своей странице в Facebook.

Людмила Денисова

Людмила Денисова

Facebook Людмилы Денисовой

Как сообщает Telegram-канал "LIFE SHOT", заседание закрыли от слушателей и СМИ. В свою очередь "360tv" отмечает, что родственники украинских Героев демонстративно не общаются с российскими СМИ и скандируют: "Слава Украине!".

Привезли в суд Москвы: появилось видео с пленными украинскими моряками

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Тема
Обострение в Азовском море
Персоны
Роман ЦимбалюкЛюдмила Денисова
Место
Украина
Тег
Керченский пролив
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Комментарии на сайте не модерированы
Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
В России нет украинских военнопленных и быть не может.
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Параше, безусловно, придётся ответить за практикуемый ею государственный терроризм.
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
В России нет никаких пленных укр. моряков! На видео задержанные нарушители гос. границы РФ
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Крымчанин Юрий, урод грёбаный, Керченский пролив открыт для прохождения по нему кораблей У и РФ независимо от того, чьи там териториальные воды. Так гласит Договор Об Азовском море, подписанный самим Хуйлом.
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