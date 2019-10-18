"Привет" из Сибири: в Украину ворвется самая холодная зима за 30 лет

В январе и феврале в Украине ожидаются рекордные за последние 30 лет морозы.

Об этом сообщается на странице Украинского гидрометцентра в Facebook. Согласно данным AccuWeather, морозы в Украину принесут ветры из Сибири.

"В январе-феврале 2020 года температура упадет до предельного минимума. Ожидаются и мощные снегопады", - написано в сообщении.

При этом метеоролог Светлана Краковская обратила внимание на то, что все чаще в Украину заносит сухой горячий воздух с юга или холодный из Арктики. В связи с этим страну часто накрывают волны чрезвычайного потепление или похолодания.

Однако же в октябре в Украину нагрянуло еще одно бабье лето. Такой аномальной жары синоптики не наблюдали около 140 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, на выходных, 19 и 20 октября, будет сухая солнечная и теплая погода. Температура ночью будет колебаться в пределах +6...+12 градусов, а днем – поднимется до +17...+24.

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