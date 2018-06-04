Пришла к отцу: сеть тронуло фото девочки на могиле АТОшника

В сети появилось фото, на котором маленькая девочка стоит возле могилы своего отца, внештатного корреспондента INSIDER Виктора Гуняка, который погиб на Донбассе 19 октября 2014 года, спасая бойцов батальона "Айдар".

Фото выложила в своем Facebook Алена Мозговая.

"Дочь пришла к отцу... Айдаровець Виктор Гурняк погиб за Украину, спасая от обстрелов раненых товарищей. Вечное уважение и память", - подписала она снимок.

В комментариях отметили, что Гуняк снялся в фильме "Золотой сентябрь", где играл главную роль. Его герой, который жил в оккупации, был убит сотрудниками НКВД.

Пользователи сети прокомментировали трогательное фото.

"Когда это закончится .... (((сердце разрывается", "Вырастет новое поколение украинцев, которые уже никогда не изберут пророссийского президента", "Старое фото. Там уже памятник стоит. И дочь подросла - очень похожа на Виктора" , "Такие фото вне времени. Какая разница старое оно или свежий разве это меняет суть?", "Трогательно и очень грустно", - пишут комментаторы.

Как сообщал OBOZREVATEL, обнародован список военных, погибших на Донбассе в мае 2018 года.