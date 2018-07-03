"Принципиальные!" Украинскую авиакомпанию уличили в подыгрывании России

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" оскандалилась в сети из-за написания Киева на английском языке в собственном ежемесячном журнале.

На инцидент обратила внимание журналист Анна Бабинец. На своей странице она опубликовала фото-доказательства.

"Неоднократно замечала, что стюардессы авиакомпании МАУ говорят на русском, даже когда к ним обращаешься на украинском. Думала, наверное, из-за беспринципности компании в вопросе языка. И теперь вижу, что МАУ - достаточно такие принципиальные. Название украинской столицы пишут, соблюдая русское правописание. Причем сначала в журнале "Панорама", который выдает МАУ и распространяет на своих рейсах, написали Kyiv. Но потом выпустили специальные круглые наклейки с поправкой на Kiev", - пояснила она.

Она подчеркнула, что кто-то потратил время, чтобы заклеить в изданиях украинскую транслитерацию Kyiv на русскую Kiev.

facebook.com/anna.babinets

"У меня, честно говоря, нет идей, зачем они это сделали. Может, к чемпионату мира по футболу, который проходит в России? МАУ, это для чего такое? (На всякий случай содрала наклейки во всех доступных мне журналах)" - резюмировала Бабинец.

facebook.com/anna.babinets

На момент написания новости ее публикация собрала более 100 реакций, 8 перепостов и множество комментариев.

Один из пользователей отметил, что в авиации используется транслитерация "Kiev".

На что автор поста ему объяснила, что речь идет о печатной прессе, а не о бортовом журнале, поэтому целесообразно использовать "Kyiv".

"А Харьков почему-то не заклеили! Видимо в МАУ на Киев зуб", "Есть такое: в МАУ объявления на 3 языках, а Wizz, например, укр.-англ.", - написали в комментариях.

Некоторые пользователи вступились за МАУ.

"К сожалению это международное название... МАУ не может писать Kyiv, потому что такого города для международной авиации не существует", - отметил Святослав Батов.

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