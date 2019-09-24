Приморозит: синоптики уточнили свежий прогноз по Украине

В Украине во вторник, 24 сентября, будет сухо, но прохладно – вплоть до заморозков.

Так, в северных и восточных областях ночью в воздухе 0-3°; температура днем 9-14° тепла; на остальной территории ночью 4-9° тепла, (на Полтавщине и Черкащине на поверхности почвы заморозки 0-4°), днём 14-19° тепла, в южной части и местами в западных областях 20-22°.

Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.

Заморозки в Украине Иллюстрация

В Киеве на 24 сентября по прогнозам также без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Ночью около 0°; днем 12-14° тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине наметилось существенное потепление. В среду, 25 сентября, столбики термометров поднимутся до 20 градусов.

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