"Приговор. Скоро": у Зеленского показали, как расправятся с "попередниками"

В сети появился трейлер нового 4 сезона нашумевшего сериала "Слуга народа" с президентом Владимиром Зеленским в главной роли под названием "Приговор", в котором показали, что будет дальше со старой властью.

Ролик опубликовали на YouTube-канале студии "Квартал 95" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Примечательно, что новый сезон якобы расскажет о событиях, которые очень напоминают политическую ситуацию в нашей стране. Так, его герои также готовятся к предстоящим в июле парламентским выборам, после того как президент Голобородько (персонаж Зеленского) распустил Верховную Раду восьмого созыва.

У Зеленского показали, как расправятся с "попередниками"

Трейлер начинается со слов главы государства, который просит уволить главу Службы безопасности Украины, генерального прокурора и министра обороны. В конце же показали две альтернативные концовки, где коррупционеры празднуют победу или оказываются за решеткой.

Закончился ролик словами "Выбор за тобой".

"Слуга народа. Приговор" Скриншот из видео

"Слуга народа. Приговор" Скриншот из видео

Украинцы активно начали обсуждать предстоящий сезон сериала. "Это не сериал. Это анонс, что будет после выборов в Раду", "Это реальные кадры из жизни и сериал?", "Один из лучших агитационных роликов", "Неужели специально сняли?", "Думаю, это намек", – написали в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский инициировал расширение действия закона о люстрации на президента, депутатов, спикера, членов ВСЮ, избираемых чиновников и кандидатов.

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