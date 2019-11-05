Главная Новости
5 ноября • обновлено в 20:42
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Приговор Маркиву: адвокаты рассказали о планах заключенного

1.3т Читать материал на украинском

Осужденный судом Италии к 24 годам тюремного заключения, за якобы убийство итальянского журналиста Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году, украинец Виталий Маркив выразил желание выучится на юриста после своего освобождения из тюрьмы.

В интервью OBOZREVATEL адвокат заключенного Александр Чебаненко рассказал об условиях, в которых находится Маркив в тюрьме, и о его будущих планах.

Виталий Маркив

Виталий Маркив

"Радио Свобода"

"К нему имеют постоянный доступ консул и итальянские адвокаты, ограниченное время дается на посещение матерью Виталия или других посетителей. Он может получать определенные передачи, продукты питания и книги", – говорит адвокат.

Новости
Украинцы вступили в организацию "Итальянские радикалы" для борьбы за освобождение Маркива

Что касается книг, то тут Чебаненко отметил, что Маркив постоянно читает, учится и занимается саморазвитием, и выразил желание стать юристом после своего освобождения.

"А так, это тюрьма с достаточно жестким режимом, но при этом он имеет право на прогулки, занятия спортом, на свободное время и тому подобное", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Летом 2017 года в аэропорту Болоньи был арестован 29-летний украинский военный, служащий Национальной гвардии Виталий Маркив.

  • Бойца обвинили в причастности к смерти итальянского фотографа Андреа Роккелли и его переводчика, россиянина Андрея Миронова, которые погибли 24 мая 2014 года в Славянске в результате минометного обстрела.

  • Маркив категорически опровергает выдвинутые обвинения. Украина его поддерживает. По данным тогдашнего первого вице-премьера Виталия Яремы, Роккелли убили террористы: в тот момент у ВСУ на горе Карачун, с которой якобы велся обстрел, вообще не было минометов.

  • 12 июля Маркива приговорили к 24 годам заключения. Украинцы в сети бурно отреагировали на решение суда.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Тема
Эксклюзив
Персона
Виталий Маркив
Место
Италия
Поделиться в Facebook
7
Комментарии
6
6
Смешно
1
Интересно
4
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Федоров Федор
Федоров Федор
Будет 24 года носки с трусами Коза Ностра стирать. Вот все его планы.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
hunt andres
hunt andres
Ок. Марков через 24 года станет юристом)))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
van Dijk Max
van Dijk Max
hunt andres, и со стажем в поле
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Юг Руси
Юг Руси
Хочешь рассмешить Бога, - расскажи ему про свои планы! )))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel