Приговор Маркиву: адвокаты рассказали о планах заключенного

Осужденный судом Италии к 24 годам тюремного заключения, за якобы убийство итальянского журналиста Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году, украинец Виталий Маркив выразил желание выучится на юриста после своего освобождения из тюрьмы.

В интервью OBOZREVATEL адвокат заключенного Александр Чебаненко рассказал об условиях, в которых находится Маркив в тюрьме, и о его будущих планах.

Виталий Маркив "Радио Свобода"

"К нему имеют постоянный доступ консул и итальянские адвокаты, ограниченное время дается на посещение матерью Виталия или других посетителей. Он может получать определенные передачи, продукты питания и книги", – говорит адвокат.

Что касается книг, то тут Чебаненко отметил, что Маркив постоянно читает, учится и занимается саморазвитием, и выразил желание стать юристом после своего освобождения.

"А так, это тюрьма с достаточно жестким режимом, но при этом он имеет право на прогулки, занятия спортом, на свободное время и тому подобное", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Летом 2017 года в аэропорту Болоньи был арестован 29-летний украинский военный, служащий Национальной гвардии Виталий Маркив.

Бойца обвинили в причастности к смерти итальянского фотографа Андреа Роккелли и его переводчика, россиянина Андрея Миронова, которые погибли 24 мая 2014 года в Славянске в результате минометного обстрела.

Маркив категорически опровергает выдвинутые обвинения. Украина его поддерживает. По данным тогдашнего первого вице-премьера Виталия Яремы, Роккелли убили террористы: в тот момент у ВСУ на горе Карачун, с которой якобы велся обстрел, вообще не было минометов.

12 июля Маркива приговорили к 24 годам заключения. Украинцы в сети бурно отреагировали на решение суда.

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