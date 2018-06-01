В Украине изменили правила приема в школу: всплыли первые проблемы

Прием с мая 2018 года первоклассников в школы по месту прописки создал настоящий нелегальный рынок для желающих на этом заработать, а также ущемляет права ребенка на получение качественного образования.

Такое мнение в эфире программы "Кворум" на ObozTV выразила народный депутат от БПП Ирина Суслова.

"Что создали этим приказом и что происходит сейчас. Сейчас заключаются фиктивные договора аренды, которые стоят от 300 до 500 долларов. На столбах прямо, в интернете можно увидеть объявления, что сделаю прописку, официально, школа рядом такая-то. Мы открыли "черный рынок". Пожалуйста, подписывайте договора на 2-3 месяца. Наши предупреждения к Министерству образования были озвучены, но они не были учтены", - подчеркнула нардеп.

По ее словам, так называемый новый порядок зачисления детей в школу также идет вразрез с целью реформы.

"Деньги не пошли за ребенком. Не ребенок с родителями выбирает себе школу, в которой будет учиться и реализовывать свое право на образование. А деньги идут за РГА. Именно районные государственные администрации делают расписание этих школ и закрепляют за территорией, которую обслуживают. Теперь РГА определяет, куда пойдут деньги на образование. Это в свою очередь лишает возможности конкурировать между школами", - отметила Суслова.

Полный выпуск программы "Кворум" смотрите в субботу 2 июня в 18:10.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае в силу вступил новый порядок зачисления детей в школу. Предусмотрено, что дети зачисляются в первый класс школ, закрепленных для обслуживания места их проживания с учетом возможностей учебного заведения и нормативов наполняемости классов.