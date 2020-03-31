Приедут более 11 тысяч человек: Украина подготовилась к масштабной обсервации

В Украине для прибывших из-за рубежа украинцев уже приготовили 61 заведение для обсервации.

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Глава государства Владимир Зеленский подчеркнул, что условия на объектах для обсервации должны быть комфортными для людей, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Все пункты должны быть проверены, там должны быть необходимые условия для изоляции и обязательно – для комфортного проживания", – заявил он.

COVID-19 в Украине

Секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко заверил, что в гостиницы и санатории уже отправили очки, костюмы и маски, которые защитят прибывших людей.

Тест на наличие вируса будет делать на 5-6 день после вылета. При отрицательном результате, людей отправлять на самоизоляцию домой.

Также премьер-министр Денис Шмыгаль добавил, что увеличение оплаты труда медиков, как и индексация пенсий, начнется с апреля. Председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко отметил, что пассажиропоток снизился вдвое, и очередей на границе уже нет.

Совещание в ОПУ Офис президента

Как писал OBOZREVATEL, МИД Украины сообщил, что еще 11 015 украинцев изъявили желание вернуться в Украину после закрытия границ из-за коронавируса.

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