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31 марта • обновлено в 14:08
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Приедут более 11 тысяч человек: Украина подготовилась к масштабной обсервации

1.6т
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В Украине для прибывших из-за рубежа украинцев уже приготовили 61 заведение для обсервации.

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Глава государства Владимир Зеленский подчеркнул, что условия на объектах для обсервации должны быть комфортными для людей, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Все пункты должны быть проверены, там должны быть необходимые условия для изоляции и обязательно – для комфортного проживания", – заявил он.

COVID-19 в Украине

COVID-19 в Украине

Секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко заверил, что в гостиницы и санатории уже отправили очки, костюмы и маски, которые защитят прибывших людей.

Тест на наличие вируса будет делать на 5-6 день после вылета. При отрицательном результате, людей отправлять на самоизоляцию домой.

Также премьер-министр Денис Шмыгаль добавил, что увеличение оплаты труда медиков, как и индексация пенсий, начнется с апреля. Председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко отметил, что пассажиропоток снизился вдвое, и очередей на границе уже нет.

Совещание в ОПУ

Совещание в ОПУ

Офис президента

Как писал OBOZREVATEL, МИД Украины сообщил, что еще 11 015 украинцев изъявили желание вернуться в Украину после закрытия границ из-за коронавируса.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Офис президента
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Хрюканам закон не писан! Эти тоже побегут в разные стороны, как дикие обезьяны! Вам же кулеба сказала - все норм, это просто "стремление укроиньцев к свободе"!
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Ivani Rezo
Ivani Rezo
А 70 000 недавно вернувшихся из польши что ?
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