"Приедет Путин на танках": в ПЦУ выступили с мощным обращением к украинцам

Православная церковь Украины должна объединить всех украинцев, которые выступают за сильное и независимое государства.
С таким заявлением выступил митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр Драбинко, передает volynua.
"Мы по происхождению можем быть русскими, евреями, поляками, но мы все составляем одну единую украинскую нацию. Мы можем симпатизировать Московском или Константинопольскому патриархату, но у нас должна быть четкая сознание - у нас есть Православная Церковь Украина, которая заняла свое место в диптиха православных поместных церквей и она уже никуда не денется. Кто не верит в это, тот верит, что приедет Путин на танках и у нас не будет Украины", - сказал он.
Митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко)
Как сообщал OBOZREVATEL:
Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет в начале мая внезапно решил восстановить Киевский патриархат.
В ответ в ПЦУ признали недействительными любые документы и распоряжения от имени УПЦ КП, изданные после 30 января 2019 года.
Позже Филарет собрал "собор", на котором отверг Томос о Единой украинской церкви и заявил о восстановлении УПЦ КП.
В ответ ПЦУ лишила Филарета права управления Киевской епархией, а также контроля над местными храмами и монастырями.
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