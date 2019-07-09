Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Общество

"Приедет Путин на танках": в ПЦУ выступили с мощным обращением к украинцам

3.2т Читать материал на украинском

Православная церковь Украины должна объединить всех украинцев, которые выступают за сильное и независимое государства.

С таким заявлением выступил митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр Драбинко, передает volynua.

"Мы по происхождению можем быть русскими, евреями, поляками, но мы все составляем одну единую украинскую нацию. Мы можем симпатизировать Московском или Константинопольскому патриархату, но у нас должна быть четкая сознание - у нас есть Православная Церковь Украина, которая заняла свое место в диптиха православных поместных церквей и она уже никуда не денется. Кто не верит в это, тот верит, что приедет Путин на танках и у нас не будет Украины", - сказал он.

Новости
"Постарел на 10 лет, с трудом говорил!" В ПЦУ рассказали о странных лекарствах для Филарета

Митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко)

Митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко)

Как сообщал OBOZREVATEL:

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Персона
Александр Драбинко
Место
Украина
Тег
ПЦУ
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
6
8
Смешно
30
Интересно
8
Печально
0
Трэш

Блоги / мнения

ads pixel