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"Причалили к говени": в Крыму горько затосковали по Украине

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Жители Крыма затосковали по Украине, вспомнив, каким был полуостров до оккупации Россией.

На пост в сети обратил внимание блогер "Крымский бандеровец". Он опубликовал его на своей странице в Twitter и обрати внимание на комментарии крымчан.

"Крым. Очередной экстремистский пост на паблике оккупированной Ялты. Да, разбаловала Крым Украина", — подписал пост блогер.

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"Были хорошие времена", "Тогда Ялта была реально курортом и были туристы", "Это была Ялта, "гнобимая Украиной". Сейчас причалили к родной говени", тоскуют жители Крыма.

В Крыму тоскуют по Украине

В Крыму тоскуют по Украине

Газета "День"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее оккупированный Крым сравнили с раковой опухолью, от которой расходятся метастазы по российскому обществу.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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