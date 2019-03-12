"Причалили к говени": в Крыму горько затосковали по Украине

Жители Крыма затосковали по Украине, вспомнив, каким был полуостров до оккупации Россией.

На пост в сети обратил внимание блогер "Крымский бандеровец". Он опубликовал его на своей странице в Twitter и обрати внимание на комментарии крымчан.

"Крым. Очередной экстремистский пост на паблике оккупированной Ялты. Да, разбаловала Крым Украина", — подписал пост блогер.

"Были хорошие времена", "Тогда Ялта была реально курортом и были туристы", "Это была Ялта, "гнобимая Украиной". Сейчас причалили к родной говени", тоскуют жители Крыма.

Крым. Очередной экстремистский пост на паблике оккупированной Ялты. Да, разбаловала Крым Украина: "Были хорошие времена", "Тогда Ялта была реально курортом и были туристы", "Это была Ялта, "гнобимая Украиной". Сейчас причалили к родной говени" pic.twitter.com/I5SFaICAAS — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 12 марта 2019 г.

В Крыму тоскуют по Украине Газета "День"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее оккупированный Крым сравнили с раковой опухолью, от которой расходятся метастазы по российскому обществу.

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