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''Превращать людей в стукачей'': Портников рассказал о миссии КГБ в РПЦ

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Русская православная церковь и КГБ в Советском Союзе были неразделимыми понятиями.

Как говорится в статье журналиста Виталия Портникова для "Радио свобода", РПЦ была восстановлена ​​по личному решению советского диктатора Иосифа Сталина во время Второй мировой войны под плотной опекой специальных служб для доносов.

"Интерес КГБ СССР к церкви объяснялся тем простым обстоятельством, что ее общины были территорией, на которую не распространялась коммунистическая идеология. Не проводились партсобрания, не было парткомов и особых отделов", – отметил Портников.

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Он пояснил, что религиозные общины всегда были в центре "разработки". В результате в самой крупной из них – РПЦ – произошло заражение агентами, вербовались священники и прихожане.

Виталий Портников

Виталий Портников

fakty.com.ua

"Потому что таким – и никаким другим – было советское общество. Когда люди живут в большом концлагере, они выживают в нем по-разному. Главный обвиняемый – это всегда система, которая делала все возможное, чтобы превращать людей в "стукачей", – пояснил журналист.

Он добавил, что люди тогда не могли не понимать, что церковь в атеистической стране существует не просто так. Однако для них тогда был важнее сам факт существования церкви.

Патриарх Кирилл

Патриарх Кирилл

Правмир

"Самым важным является и то, что произошло после 1991 года, когда КГБ исчезло, когда его агенты оказались отделенными от России государственными границами. Почему эти люди продолжили действовать так, будто ничего не изменилось? Почему они не воспользовались шансом искупить свое сотрудничество с советскими спецслужбами работой по очистке от прошлого своей Родины? Почему остались агентами в рясах и политическими наемниками Москвы? Может, сотрудничество с КГБ вовсе не была навязано им? Может, они воспринимали КГБ так, как его воспринимает Владимир Путин - как хранителя империи", – задался вопросом Портников.

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальный архив Латвии опубликовал картотеку Комитета госбезопасности Латвийской ССР, в которой содержатся данные об агентах КГБ.

''Превращать людей в стукачей'': Портников рассказал о миссии КГБ в РПЦ

Как выяснилось, митрополит Рижский и всея Латвии Александр, он же Александр Иванович Кудряшов, был завербован в 1982 году. Позже патриарх Филарет рассказал, что в СССР все архиереи сотрудничали с КГБ, а также поделился собственной историей.

Персона
Виталий Портников
Место
Украина
Тег
РПЦ
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Во как он фильку с макаркой
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Пупкин Сережа
Пупкин Сережа
Портников тот ещё сказочник, конечно. Особенно улыбнуло, что КГБ - хранитель империи. Но в одном он прав - денисенку, Макария и других кгбистов нужно люстрировать
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ну в стукачестве, нерабам нет равных. Доносить на ближнего своего в крови у рагулей и даже закреплено законом.
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хозяин мокшей хозяин мокшей
хозяин мокшей хозяин мокшей
Пигин Макс, васька не смеши
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минин евген
минин евген
Пигин Макс, Никогда не верьте русским, ибо русские не верят даже самим себе. - Отто фон Бисмарк
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