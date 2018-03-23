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Николай Полозов
Николай Полозов
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Преодолела ли Украина позорное наследие советского времени

Добиваться освобождения украинских политзаключённых из российских тюрем необходимо без деления их на "правильных" и "неправильных", "приятных" и "неприятных", "лояльных" и "нелояльных". Пока каждый из них остаётся в кремлевских темницах обязанность украинского государства и украинского общества поддерживать их и использовать все возможные средства и методы для их вызволения.

Другое дело это освобождённые украинские политзаключённые, вернувшиеся домой. Те мучения, которым они подвергались в России, не дают им индульгенцию на совершение любых противоправных действий у себя дома - в Украине. Наоборот, общество ждёт от них гораздо большей моральной ответственности в поступках и высказываниях, по сравнению с обычными гражданами, и общество разочаровывается, если освобождённый политзаключённый не отвечает его чаяниям. Людям свойственно как создавать себе кумиров, так и ниспровергать их.

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Понятно, что гораздо проще выносить любые приговоры в условиях зависимости судов от исполнительной власти, в условиях фабрикации доказательств, в условиях пыток и унижения обвиняемых, в условиях давления на защиту. Все это мы уже наблюдали во множестве, к сожалению, дел в отношении украинских политзаключённых в России.

Очень хочется верить, что Украина смогла преодолеть это позорное наследие советского времени и способна двигаться вперёд.

Подтверждением тому будет являться добросовестное и законное следствие, независимый и справедливый суд.

И я вижу, для этого у страны есть все возможности.

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Автор
Николай ПолозовНиколай Полозов
Тема
Дело Савченко
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Николая Полозова
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