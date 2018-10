''Приблизит освобождение'': Сенцов может получить важный козырь

Политический узник Кремля, украинский режиссер Олег Сенцов имеет все шансы получить престижную премию “За свободу мысли” имени академика Сахарова. Ожидается, что официальное решение о вручении высокой награды будет принято Европейским парламентом уже в четверг, 25 октября.

Что это значит и поможет ли это Олегу Сенцову - разбирался OBOZREVATEL.

Премия имени Сахарова - ежегодная награда в области прав человека, учрежденная Европейским парламентом ровно 30 лет назад в честь известного советского диссидента, создателя водородной бомбы, академика Андрея Сахарова.

Как указано на сайте Европарламента, премия выдается за достижения в одной из сфер: защита прав меньшинств; уважение норм международного права; развитие демократии и отстаивание верховенства закона, а также защита прав и свобод человека, в частности права на свободу слова.

Номинантов на награду (ее сумма - 50 тысяч евро) в обязательном порядке должны выдвинуть не менее 40 депутатов. В этом году за кандидатуру Олега Сенцова выступили сразу несколько фракций: Европейская народная партия, Альянс либералов и демократов за Европу, а также Европейские консерваторы и реформаторы. Каждый из депутатов должен поддержать только одну кандидатуру. Позиция Сенцова также прошла все необходимые процедуры, в частности профильные комитеты.

В этом году конкурентами украинского режиссера за номинацию стали общественные организации, занимающиеся проблемами мигрантов в Средиземноморском регионе, а также марокканский активист Нассер Зефзафи.

О вероятной победе говорят как отдельные парламентарии, так и журналисты. Евродепутат от Словакии и крупнейшей фракции ЕНП Эдуард Кукан, который представлял своим коллегам кандидатуру Сенцова, рассказал немецкой газете DW о шансах режиссера на победу.

“Поддержать эту кандидатуру согласились все члены фракции ЕНП, за исключением, если я не ошибаюсь, шведских коллег. Мы очень рады, что когда голосование проходило в двух комитетах - по иностранным делам и по развитию, - Олег Сенцов получил больше голосов, причем с отрывом. И теперь решение за конференцией президентов Европарламента. Я думаю, объективно им следует принять во внимание количество голосов, полученных каждым кандидатом. Правда, это не значит, что тот, кто получил больше всего голосов на комитетах, получит премию. Но мы твердо верим, что Сенцов станет тем, кому ее присудят”, — сказал евродепутат.

Большие шансы на победу украинского режиссера видит и журналист Рикард Йозвяк. В своем Twitter-аккаунте он заявил, что кандидатуру Сенцова поддерживают три крупные партии Европарламента.

looks very likely that #Sentsov will win the 2018 #sakharovprize this Thursday. I understand that both ECR and ALDE will support him, together with EPP that nominated him. #Ukraine #Crimea #Russia