Предвестник хорошей погоды: синоптик раскрыла секрет прогноза

По виду облаков можно делать прогнозы — белые пушистые (кучевые) являются предвестниками хорошей погоды.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. По ее словам, из огромных пушистых облаков свинцового цвета выпадают дожди, пишет "Главред".

"Например, если мы лежим в поле и смотрим в небо, наблюдая там ряд белых пушистых облаков — это кучевые облака хорошей погоды... Есть перистые облака и куча других. Именно по виду облаков можно прогнозировать погоду", — отметила синоптик.

По ее словам, облака дают коротковатые прогностические признаки. "Если мы видим, что свинцовая туча на горизонте, значит, скоро будет дождь. То есть мы его можем предсказать за час, два или три. А синоптик, повторюсь, составляет прогноз за сутки", — добавила эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в субботу, 18 августа, сохранится теплая погода. Дожди и грозы ожидаются в западных, центральных и северных областях.