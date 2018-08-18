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Предвестник хорошей погоды: синоптик раскрыла секрет прогноза

5.2тЧитать новость на украинском

По виду облаков можно делать прогнозы — белые пушистые (кучевые) являются предвестниками хорошей погоды.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. По ее словам, из огромных пушистых облаков свинцового цвета выпадают дожди, пишет "Главред".

"Например, если мы лежим в поле и смотрим в небо, наблюдая там ряд белых пушистых облаков — это кучевые облака хорошей погоды... Есть перистые облака и куча других. Именно по виду облаков можно прогнозировать погоду", — отметила синоптик.

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По ее словам, облака дают коротковатые прогностические признаки. "Если мы видим, что свинцовая туча на горизонте, значит, скоро будет дождь. То есть мы его можем предсказать за час, два или три. А синоптик, повторюсь, составляет прогноз за сутки", — добавила эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в субботу, 18 августа, сохранится теплая погода. Дожди и грозы ожидаются в западных, центральных и северных областях.

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
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